SKI-PRESIDENT: Jelena Välbe fotografert sammen med resten av den russiske troppen under OL i Kina – bare halvannen uke får Vladimir Putin beordret fullskala invasjon av Ukraina.

Rasende Välbe til VG: Ble stoppet fra å delta i FIS-møter

ZÜRICH (VG) Jelena Välbe (54) og russerne kommer likevel ikke til de viktige møtene i det internasjonale skiforbundet denne uken. Det avslører hun harmdirrende til VG.

– Nei, vi treffes ikke der, sier Välbe bestemt da VG ringer henne.

Det står i kontrast til den russiske skipresidentens tidligere uttalelser til nyhetsbyrået RIA om at hun hadde bestemt seg for å dra på de såkalte vårmøtene til FIS – selv om russiske utøvere er utestengt etter invasjonen i Ukraina den 24. februar 2022.

– Hvorfor skal dere likevel ikke dra?

– FIS ba oss om at vi ikke skulle komme. De ville ikke ha oss der.

Viktige møter

Vårmøtene er en viktig arena for alle grener i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).

Der møtes nasjonene til møter i ulike underkomiteer for å diskutere problemstillinger, strategi eller endringer innen for eksempel reklameregler, rekruttering, rennregelverk, verdenscupkalender for å nevne noe.

Sakene blir deretter diskutert og vedtatt i såkalte hovedkomiteer, som for eksempel langrennskomiteen i FIS, før endelig vedtak til endring gjøres i FIS Council (styret).

Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo, her under Tour de Ski sesongen 2021/2022, før Russland angrep Ukraina og russerne ble utestengt fra langrennssporten.

Da VG spør Välbe om hva slags grunn de fikk for at de ikke fikk komme, svarer hun slik:

– Vi fikk ingen grunn.

– Vi hadde bestilt flybilletter og hotell og det hele. Men nå blir det ingenting, sier Jelena Välbe.

– Kan du forklare nærmere?

– Vi fikk et tilbud om å delta online – men uten talerett og uten stemmerett. Hvorfor skal vi delta da? spør Välbe oppgitt.

FÅR IKKE DELTA: Jelena Välbe og Aleksandr Bolsjunov, her avbildet under VM i Seefeld i 2019.

Norges Skiforbund har tidligere sagt til VG at de ba om at russiske og belarusiske ledere ikke skulle få delta på FIS-møter – men opplevde å bli nedstemt.

Nå slipper de norske deltagerne likevel å møte de russiske representantene.

Välbe er president bare for langrennsforbundet, men sier at hennes kolleger i de andre russiske skiforbundene heller ikke kommer til å dra til Dubrovnik, der møtene foregår denne uken.

– Vi er medlemmer av det internasjonale forbundet og har mottatt invitasjon til dette arrangementet. Jeg er klar til å snakke med hvem som helst, sa Välbe til RIA for fem uker siden.

Nå har hun altså ombestemt seg.

– Er dere ille ute ved at dere ikke kan delta på disse viktige møtene?

– Nei, det er ikke noe problem for oss. Vi klarer oss fint. Vi hadde en fin sesong på hjemmebane. Vi får stadig flere sponsorer.

– Tror du russiske skiløpere kommer til å delta i verdenscupen til vinteren?

– Det tenker jeg ikke noe på. Vi har vår plan og vår trening og våre konkurranser. Alt er i orden, sier hun til VG.

Kommunikasjonsdirektør i FIS, Jenny Wiedeke, forteller følgende til VG om russisk deltagelse under møtene denne uken:

– FIS tok denne avgjørelsen for et par måneder siden og etter det har russerne blitt informert.

Wiedeke forteller at beslutningen ble tatt på et styremøte i FIS i midten eller slutten av mars. Hun vet ikke hva slags reaksjon FIS fikk fra skipresident Välbe, men hun tror det var generalsekretæren som formidlet beskjeden.

NORSK MEDLEM AV FIS COUNCIL: Tidligere ski-president Erik Røste er Norges representant i FIS-styret.

– Hvorfor landet FIS på å utelukke russerne fra møtet?

– Det er helt på linje med vår nåværende politikk om å ikke ha russisk deltagelse på FIS-arrangement, sier Wiedeke.

Kombinertsjefen Ivar Stuan sa den gang klart ifra at han ikke ville delta i møter der det også satt russere. Nå sier han:

– Jeg fastholder det jeg sa den gang. Det er bra at FIS har sagt ifra at de ikke er ønsket. Jeg hadde ikke blitt med på møter med russere. Det er en forferdelig krig, og da blir det feil for meg å sitte på møter sammen med russiske delegater. Men jeg aksepterer at andre har andre meninger.