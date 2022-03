VIL IKKE SE DETTE: Arrangøren ønsker ikke å se en duell mellom russiske Aleksander Bolsjunov (t.h.) og Johannes Høsflot Klæbo i gatene i Drammen sentrum på torsdag. Her fra rennet i 2018.

Skiforbundet nekter russere på start i Drammen og Holmenkollen

Norges Skiforbund kommer til å arrangere renn i Drammen og Holmenkollen uten russere og hviterussere på startstreken.

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding tirsdag formiddag:

«Norges Skiforbund har i dag meddelt det internasjonale skiforbundet (FIS) at de kommende arrangementene i Norge vil gjennomføres uten russisk og hviterussisk deltagelse, uavhengig av hvilken konklusjon FIS skulle komme til».

Allerede lørdag kom meldingen om at Noges Skiforbund ikke ønsket russisk deltagelse på Drammen og i Holmenkollen. Siden lørdag har skiforbundet jobbet aktivt for at FIS skulle komme til samme standpunkt, skriver de.

– Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidlig besluttet å meddele FIS at russiske og hviterussiske utøvere ikke får starte i konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste.

Russiske løpere er stadig i Oslo. Mandag var Aleksandr Bolsjunov lite snakkesalig:

Kommunikasjonssjef i Skiforbundet Espen Graff sier de håper FIS kommer til en beslutning som støtter deres syn.

– Når FIS ikke har kommet til en beslutning som støtter vårt syn, kunne vi ikke vente lenger. Vi kommer uansett til å gjennomføre vårt syn, uavhengig av hva FIS konkluderer med, sier Graff til VG.

– Hva synes Skiforbundet om at FIS ikke har maktet å fatte en beslutning?

– Det synes vi er svært beklagelig, noe vi har meddelt tidligere. Vi registrerer, som selvfølgelig også FIS gjør, at resten av verden støtter vår beslutning. Vi skulle ønsket at FIS ga oss sin hele og fulle støtte. Vi beklager det, sier Graff.

Info Kort forklart: De sportslige reaksjonene mot Russland Flere land og idrettsforbund ønsker ikke å konkurrere mot russere som følge av Russlands invasjon i Ukraina. * Den internasjonale olympiske komité (IOC) ber alle forbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra alle internasjonale konkurranser. * Norges idrettsforbund ber om at ingen russiske eller hviterussiske idrettsutøvere får konkurrere internasjonalt. * Norges Skiforbund har besluttet at russiske utøvere ikke får delta i verdenscuprenn eller andre internasjonale konkurranser på norsk jord. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har ikke besluttet det samme. * Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har utestengt russiske og hviterussiske utøvere inntil videre. Skøyte-VM arrangeres på Hamar fra torsdag til søndag * Norges Skøyteforbund, Norges Friidrettsforbund og flere andre norske særforbund beslutter at de vil jobbe for at russiske og hviterussiske utøvere utestenges fra alle internasjonale konkurranser. * Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har bestemt at russiske utøvere må konkurrere under nøytralt flagg resten av sesongen. Russerne svarer med å trekke seg fra resten av sesongen og varsler et oppgjør i Idrettens voldgiftsrett (CAS). * Vasaloppet godtar ikke russisk eller hviterussisk deltakelse. * En rekke fotballforbund har bestemt seg for ikke å spille kamper mot Russland. Først ut var Polen, som etter planen skal møte russerne i VM-omspillet i mars. Heller ikke Sverige, Tsjekkia, England, Danmark eller Norge ønsker å møte nasjonen. * Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) vil ikke utestenge russerne, men har besluttet at Russland internasjonalt må kalle seg «Football Union of Russia». Russerne får ikke bruke eget flagg eller egen nasjonalsang i forbindelse med kamper. Dersom «situasjonen ikke forbedres raskt», er neste trinn å utestenge Russland fra konkurranser. * Frankrikes fotballpresident, Noël Le Graët, mener at Russland bør kastes ut av fotball-VM i Qatar. * Russlands president Vladimir Putin får som følge av invasjonen i Ukraina suspendert sin tittel som ærespresident i Det internasjonale judoforbundet (IJU). Fakta: NTB Vis mer

Drammens Tidende skrev først at Konnerud Idrettslag hadde satt ned foten: De ønsket ikke å gjennomføre torsdagens sprint i Drammen hvis Aleksander Bolsjunov & co. fikk stille til start.

«Hovedstyret med støtte fra alle særgruppene i Konnerud Idrettslag har i dag tirsdag 1.mars kl 0800 besluttet at Konnerud IL ønsker å trekker seg fra all videre engasjement, forberedelser og gjennomføring av WC Drammen den 3. mars dersom arrangementet ikke utelukkes for deltagere fra Russland.», skriver Konnerud-styret i en pressemelding.

– Alle våre grupper stiller seg bak vedtaket. Vi har hatt løpende dialog, og tok beslutningen på et møte klokken åtte i morges, sier styreleder i Konnerud IL, Kristin Ørmen Johansen til DT.

De ønsker i så fall å arbeide med alternative løsninger for rennet. En potensiell løsning som har blitt nevnt er å avlyse rennet, for å så arrangere et «invitasjonsrenn». Da står arrangøren fritt til å velge hvem som kan delta, noe man ikke gjør under FIS og i verdenscupen.

FIS har som kjent bestemt å ikke utestenge russiske utøvere fra deres renn. Ifølge Drammens Tidende pågår det derimot fortsatt en prosess i det internasjonale skiforbundet om å finne en løsning.

Emil Iversen, verdensmester på femmila, er rystet over Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Det er nesten litt uvirkelig å sitte og se på at dem ikke gjør noen ting. Flau av å være en del av FIS i dag dessverre, men stolt av å se presset arrangørene legger på FIS nå, skriver Emil Iversen i en SMS til VG.

Mandag var Aleksander Bolsjunov og resten av de russiske løperne allerede på plass i Norge.

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) melder i en pressemelding at russiske og hviterussiske skøyteløpere ikke får tilgang til å delta i konkurranser i deres regi.

Det inkluderer skøyte-VM på Hamar, som arrangeres denne uken fra torsdag til søndag.

De siterer beslutningen til den internasjonale olympiske komité (IOC), som mandag anbefalte alle olympiske grener å ikke la russiske og hviterussiske utøvere delta mens invasjonen av Ukraina pågår.

