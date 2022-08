LANSERTE BOK: Therese Johaug på Gyldendal-huset torsdag.

Johaug om dopingbeskjeden i ny bok: − Jeg sto bare stiv av skrekk og stirret på meg selv i speilet

Therese Johaug (34) avslører nye detaljer fra dagen hun fikk beskjed om at hun hadde avlagt positiv dopingtest i sin kommende biografi.

Den nylig pensjonerte langrennsløperen møtte pressen i bokforlagets lokaler i Oslo sentrum torsdag formiddag. 34-åringen leste et kapittel.

– Jeg har opplevd det største en idrettsutøver kan oppnå, men også det verste, sier Johaug.

13. oktober 2016 ble det kjent at Johaug hadde avlagt positiv dopingtest. Hun ble utestengt for clostebol i 18 måneder, og mistet ski-VM i 2017 og OL i 2018.

HØSTLANSERING: Therese Johaug leste fra sin kommende biografi hos Gyldendal.

Johaug og samboeren Nils Jakob Hoff våknet sammen i leiligheten ved Holmenkollen, den dagen hun fikk doping-beskjeden for snart seks år siden. Hoff skulle snart til Stavanger som turnuslege.

– Ingenting kunne ødelegge gleden ved at vi endelig var sammen igjen, leser Johaug fra biografien som har fått tittelen: «Therese Johaug - hele historien».

34-åringen forteller at hun leste i en avis at det var kanelbollens dag den dagen som skulle vise seg å endre historien til Therese Johaug fullstendig. Samboeren ble sendt ut for å handle til kanelbollebaking. Johaug forteller at hun hadde glemt å skrive opp kardemomme, da hun skulle ringe samboeren om krydderet så hun et ubesvart anrop fra daværende landslagssjef Vidar Løfshus og meldinger fra Anti-doping Norge.

Hun sjekket eposten fra Antidoping Norge først.

– Avgitt positiv, sto det.

– Kroppen stivnet, men panikken grep meg egentlig ikke umiddelbart. Min første tanke var at dette var en misforståelse. De må ha sendt feil melding til feil person, leser Johaug fra egen bok som kommer i høst.

I eposten sto det at en urinprøve fra dopingkontroll avlagt utenfor konkurranse i Oslo 16. september 2016 inneholdt clostebol. Et stoff som er på forbudt-listen.

BOK: Therese Johaug forteller sin historie.

Hun så seg selv i speilet i gangen.

– Da jeg møtte mitt eget blikk kom hylet. Hele Olaf Bulls vei må ha hørt det. Nils Jakob hadde definitivt hørt det. Han var på vei opp siste trappetrinnene og røsket opp ytterdøren bak meg. Jeg er knapt i stand til å huske det som skjedde de neste minuttene, så jeg må bare stole på hans versjon, leser Johaug og fortsetter:

– Jeg sto bare stiv av skrekk og stirret på meg selv i speilet og skrek.

Johaug var tilbake under VM i Seefeld i 2019. Der ble det tre individuelle gull og stafettsølv.

Under OL i Beijing tidligere i år vant Johaug 10 kilometer enkeltstart, 15 kilometer fellesstart med skibytte og tremila.

Johaug la opp etter at hun slo fullstendig knock out på konkurrentene på tremila i Holmenkollen i begynnelsen av mars. 34-åringen tok 14 VM-gull og fire OL-gull.