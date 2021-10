DA FORBILDET SLO ALARM

Emilie Fleten ville ikke innrømme at hun var syk. Så fikk skitalentet en tydelig beskjed fra utøveren hun alltid har sett opp til.

– Det var lenge siden, sier Emilie Fleten.

– Ja, det var det, svarer Pål Golberg, verdensmesteren i langrenn.

De smiler bredt, men ser litt nervøse ut idet de gir hverandre en god klem.

Gjensynsgleden er synlig, men den alvorlige undertonen er like merkbar.

Skiløperne har møttes for å prate om da Golberg spilte en spesiell rolle for Fleten.

Den gangen han ved en liten, men helt riktig inngripen var med på å få henne til å forstå at hun måtte komme seg ut av det totale mørket hun var havnet i.

De har aldri snakket om det som skjedde.

Dette blir første gang.

– MYE HYSJ-HYSJ

Emilie Fleten er Norges beste langløper på kvinnesiden. I fjor ble hun nummer tre i Ski Classics-sammendraget, langløpssportens svar på verdenscup.

Fleten er også noe annet, ganske sjeldent: En aktiv toppløper som er åpen om at hun har hatt store problemer med spiseforstyrrelse.

– Det er en del hysj-hysj rundt dette, sier hun.

– Men jeg vil gjerne ha mer åpenhet. At vi kan snakke om det og lære, og få mer kunnskap.

Hun har sett de urovekkende tallene, hun også.

Forskning har vist at 30 prosent av kvinnelige langrennsløpere på høyt nivå sliter med spiseforstyrrelser i én eller annen grad. Det er skyhøyt over resten av populasjonen. Det siste året har det også vært en økning i spiseforstyrrelser i befolkningen generelt, og det er de unge som ser ut til å slite mest.

Det har også kommet uvanlig mange henvendelser til idrettens krisetelefoner. Ekspertene er bekymret, noe VG har omtalt den siste uken.

Fleten er også bekymret. Hun kjenner på et ansvar for å fortelle hvorfor ting gikk så galt for henne.

Og kanskje aller mest: Hvordan hun kom seg ut av det.

TO SMÅ TALENTER

Fletens historie starter i Gol, den lille bygda i Hallingdal som er mest kjent for å ha et stort badeland. Der vokser hun opp, og det samme gjør den to år eldre Pål Golberg, barnestjernen og forbildet til alle i skiklubben.

Som ung drømmer Emilie om to ting: Å bli god selv – og å bli tynn.

– Helt fra jeg var veldig liten, sikkert ti år, har jeg vært veldig utseendefokusert. Jeg syntes det var så trist at jeg ikke var finere og tynnere. Søsteren min sa det her forleden, at jeg var helt opphengt i utseendet, sier Fleten.

– Jeg aner ikke hvor de tankene kom fra. Det var ingen rundt meg som påvirket meg i den retningen, hverken hjemme eller noe annet sted.

I mange år er det bare det, tanker. Utad ser det ut som hun er mest opptatt av ski.

Hun går på fellestreninger med Gol IL, og når Pål er der, skjerper hun seg alltid litt ekstra.

– Hvis du havnet på lag med Pål, det var det skumleste. Da var det bare å gi alt, forteller hun.

Pål er blodseriøs alt som barn. Det er han som setter standarden på treningene. Når han snakker, lytter de andre.

Men Pål legger også merke til Emilie. Han ser at hun virker ambisiøs, hun også.

Aldersforskjellen gjør at de to aldri blir nære venner, men mens årene går, følger de alltid litt ekstra med på hverandre. Slik du gjør når du driver med det samme og er fra det samme, lille stedet.

Men veiene skilles da Påls karriere tar av i rakettfart fra det året han fyller 16.

Han tas ut på juniorlandslaget, og i løpet av de neste årene vinner han totalt fem gull i junior-VM.

Han debuterer i verdenscupen, og det hviskes om at han snart er god nok for A-landslaget. Han reiser rundt, er på samlinger og vinner skirenn.

Derfor får han det ikke helt med seg, det som samtidig skjer med klubbvenninnen Emilie.

Det er da Emilie flytter til Leira for å gå på langrennslinjen det starter. Hun er 17 år, og for første gang styrer hun hverdagen selv. I begynnelsen er det uskyldig. Hun får øynene opp for slankeoppskriftene i ukebladene. Det er dem hun slår opp når hun lager mat på hybelen. Når hun trener med de andre elevene, blir det stadig oftere med rumlende mage. Emilie drømmer fortsatt om å bli god på ski, og hun vet at det hun gjør nå, neppe er lurt. Likevel trigger det noe i henne at buksene sitter løsere. De andre rundt henne er ikke slik. De er opptatt av å spise nok, de trener jo så mye. Det er ingen trenere eller andre som oppfordrer til slanking, tvert imot, mat er viktig, blir Emilie fortalt. Likevel blir hun bare strengere og strengere. Snart har hun en haug av regler: Spise til faste tider. Bare «riktig» mat – slik hun definerer det – og så lite som mulig. Til slutt er hun så streng at hun synes ett ekstra knekkebrød er mye. Noen ganger, særlig når hun merker at hun underpresterer i skisporet, kan hun bli helt fortvilet av å kjenne at kroppen skriker etter næring som hun ikke vil gi den. Etter videregående flytter Emilie til Lillehammer for å studere juss. Her blir hun enda strengere mot seg selv. Hun konkurrerer i norgescupen i langrenn, men det er ikke mulig å prestere når hun spiser så lite. Emilie går bare saktere og saktere. Da våren kommer, stryker hun på eksamen. Hun glemmer å levere inn det ene arket hun har skrevet oppgaven på før hun forlater eksamenslokalet. Alt er bare tåke. Hun greier ikke å konsentrere seg om noe. Det eneste hun tenker på, er det neste hun skal tillate seg å spise. Venner og familie prøver å spørre og hjelpe, men alle blir kontant avfeid. Hun er som besatt.

ET RASKT BLIKK

13. mars 2011 får Pål sitt store gjennombrudd: Han tar tredjeplass på sprinten i Lahti helt på tampen av verdenscupsesongen.

Han får plass blant de aller beste på sprintlandslaget. I avisene lanseres han som en kommende stjerne.

Pål er blitt 21 år da han noen måneder etter pallplassen igjen krysser veier med den 19 år gamle Emilie Fleten.

Han trenger bare å kaste et raskt blikk før han forstår akkurat hva som har foregått siden sist.

– Det er noe med … når du ser at en person du kjenner har fått et helt annet utseende. En helt annen kropp. Og et annet uttrykk i ansiktet, sier han i dag.

Golberg blir bekymret av det han ser.

På denne tiden har Emilie lenge iherdig forsøkt å skjule for alle andre hvor lite hun spiser, men det er ikke lenger mulig. Hun er radmager. Hjemme på sommerferie i Gol det året er hun konstant sur og irritabel, for sulten gnager hele tiden. Hun kan begynne å hylgråte hvis maten familien lager ikke er så sunn som hun krever. Foreldrene er fortvilet. De prøver å snakke med henne igjen og igjen, men slipper ikke inn. – Det var ingen som nådde inn til meg, forteller Fleten. Når faren tester speilreflekskameraet, smiler hun. Men på innsiden er det fullstendig kaos. Hun er ikke til å kjenne igjen. – Mamma og pappa var bekymret og ville hjelpe, men jeg lyttet ikke. Alt de sa gikk bare inn det ene øret og ut det andre, sier Fleten. Selv om hun innerst inne har begynt å forstå det, vil hun ikke innrømme for de nærmeste at hun har et problem. Slik som dette må det bare være, mener hun, hun kan simpelthen ikke spise mer. Hun skyver vekk alle som sier noe annet, eller hun ler det bort, hun har for lengst blitt en mester i avledningsmanøvere og bortforklaringer. Hun hører ikke på en eneste kommentar. Ikke før det er han som sier det. Han som hun alltid har sett opp til.

SLAG I MAGEN

På sensommeren i 2011 slår Pål alarm etter å ha sett hvordan Emilie ser ut. Han er ikke i tvil om hva dette er.

Han snakker med sin far, som var trener for Emilie i ungdomsårene, og som han synes er riktig person til å ta det videre til Emilies foreldre.

Det er Emilies mor som plukker opp telefonen og forteller videre til datteren hva Pål har sagt.

– Å, det husker jeg godt, sier Emilie.

Slik hun husker den, var beskjeden fra Pål som følger: Enten måtte noen snakke med henne om at hun var syk, eller så måtte Pål gjøre det selv.

For Emilie er det som et slag i magen. Pål Golberg mener hun er syk.

Det er som da de var små: Når Pål snakker, lytter du.

– Hvis Pål mente at jeg hadde et problem … Da hadde jeg nok det, sier hun. Hun beskriver beskjeden fra Golberg, enda så kort den var, som en øyeåpner som gjorde sterkt inntrykk. – Jeg så sånn opp til ham og visste at han hadde peiling, forklarer hun. 19-åringen trenger hjelp, og hun har egentlig skjønt det selv. Emilie har allerede startet sin egen snuoperasjon. Hun har sendt en e-post til en hun har tillit til: Brit Baldishol, utviklingssjefen i Skiforbundet, som hun møtte på en skisamling noen år før. I e-posten setter hun endelig ord på hvordan hun har det.

LEGENS ADVARSEL

Emilie er ikke på noe landslag, men får hjelp fra Skiforbundet og Olympiatoppen. De ordner et team av hjelpere: Lege, psykolog og ernæringsfysiolog.

Men Emilie får også brutale beskjeder. Legen forteller at hun er sykelig undervektig og står i fare for å bli benskjør.

Legen sier at hun kanskje ikke vil kunne få barn om hun fortsetter å sulte seg. Men det er en annen advarsel som setter den største støkken i 19-åringen:

– De sa at hvis jeg fortsatte slik, ville jeg aldri kunne bli skiløper. Det traff meg midt i.

Alt annet må vente. Nå vil Emilie bare bli bra.

Hun går inn i det med den samme intense besluttsomheten som idrettsutøvere gjerne har når de jobber mot et mål. Hun slutter å konkurrere den vinteren og konsentrerer seg helt om å spise og trene seg rolig opp igjen.

Det går bare seks måneder. Våren etter konkluderer hun og legen med at hun er frisk nok til å ta opp igjen skisatsingen.

For første gang på flere år spiser Emilie nok mat.

GJENFORENINGEN

Det har gått ti år siden den dagen Pål Golberg slo alarm. Han har aldri fått vite at beskjeden hans nådde frem, og at den faktisk hadde en betydning.

– Det er sterkt å høre det, sier han og blir stille en stund.

De to gamle klubbkameratene sitter i sofaen hjemme hos Golberg på Kjelsås i Oslo. Han er blitt 31 år, Fleten er 29.

Selv om han ikke lenger kommer på alle detaljene, husker han godt at han varslet faren sin om at noe var galt med Emilie.

– Pappa er min nærmeste, og jeg visste at han kom til å snakke med hennes nærmeste. Jeg var trygg på at det ville komme frem til Emilie, sier Golberg.

De to har aldri snakket om det som skjedde. Men Golberg har i ettertid fulgt med på henne på avstand.

– Jeg har skjønt at det gikk bra, sier han og kikker bort på Fleten.

– Det gjorde det, sier hun og smiler.

De ser litt beskjedne ut der de sitter. Golberg er opptatt av at det var Fleten selv som gjorde jobben med å bli frisk, han skal ikke ha noe ære for det.

Men Fleten understreker at beskjeden fra Golberg var viktig, og akkurat noe sånt som hun trengte der og da.

– For deg var det kanskje bare en kommentar som du ikke tenkte skulle komme for mine ører, men for meg var det … I den perioden kunne jeg få høre at jeg var blitt så tynn, men det kunne nesten bli bare som bekreftelse for meg, eller noe som hørtes ut som sladder, sier hun.

– Men det som kom fra deg, den følelsen der … Jeg følte det som omsorg. Det var en «jeg ser deg».

Nå er det Pål Golberg som får seg en tankevekker.

– Jeg tenker på at det er jo litt tilfeldigheter rundt hva du velger å si fra om … Og det kan være ting du ikke tror har stor betydning, men så er det plutselig akkurat de ordene som gjør at det skjer en mekanisme oppe i hodet til folk, sier han og ser spørrende bort på Fleten.

– Ja. Det er litt rart, en så liten ting. Men det er det som er viktig å få frem, noen ganger kan det være sånn, sier hun.

De to begynner å snakke om at de opp gjennom årene har sett flere andre slite, og hvor vanskelig det er å vite hva du bør gjøre.

– Det er mange som er innom spiseforstyrrelser i løpet av et idrettsliv, og det skjer også med folk som ikke driver med idrett. Dessverre er det i de fleste tilfeller ikke noe offentlig tema, det blir i mange tilfeller skjøvet under teppet, sier Golberg.

Selv vil landslagsløperen gjerne snakke åpent om problemer rundt mat og trening, selv om han ikke har opplevd det selv.

For Golberg kan bli helt fortvilet når han hører hvor mye enkelte unge tøyer strikken for å prestere her og nå, uten å forstå at det kan få konsekvenser.

Han vil så gjerne få frem at du, som han sier, må gå trappene, og ikke prøve å ta heisen til toppen.

– Vi må fortelle særlig de yngre at det er viktig å spise godt og behandle kroppen bra.

Stafettverdensmesteren fra 2021 snur seg mot Emilie Fleten.

– Det er veldig flott at det blir et ansikt i offentligheten som sier det som det er.

Hva kan vi lære av historien om Emilie og Pål?

Det er Fleten som tar ordet da spørsmålet blir stilt.

– Kanskje at du kan nå frem, selv om du ikke tror det selv. Trenere, ledere, andre. Du har muligheten til å være der. Det trenger ikke å bety at du skal være der hele veien. Men bare den kommentaren fra Pål … Noen ganger går det ikke gjennom, men noen ganger gjør det det. Det holdt for meg, sier hun og legger til:

– Det er noe med å tørre å bare gjøre det.

– Kanskje terskelen for å si fra bør være ganske lav, sier Golberg.

BEST I VERDEN?

Selv om Emilie Fleten ble kvitt selve spiseforstyrrelsen relativt raskt, understreker hun at det tok lenger tid før hun ble helt bra. I etterkant av spiseforstyrrelsen slet hun med depresjon. Hun brukte mye lenger tid på å bli kvitt den, men ble til slutt bedre gjennom terapi.

Noe som hjalp henne, var matplaner fra ernæringsfysiologen. Det ga fortsatt følelsen av kontroll, men nå med nok mat.

Hun har også tenkt på noe annet.

– I mitt tilfelle var det langrennsmiljøet som hjalp meg ut av det. Jeg er faktisk veldig glad for at det var det miljøet jeg var i, jeg vet ikke hvordan jeg hadde klart meg i et annet, sier hun.

Men selv om Fleten ble bra, er det ingen grunn til å rosemale historier om spiseforstyrrelser, mener hun. Å være syk var utelukkende en vond og vanskelig opplevelse, og Fleten legger ikke skjul på at årene hun var syk, ødela mye.

– Det er også noen kvaliteter jeg hadde før spiseforstyrrelsen som er blitt helt borte. Evnen til å være hurtig, til å være sterk, sånne ting. Der har jeg hemmet meg selv ved at jeg ikke spiste. Det mentale også.

Det hun håper nå, er at hun kan være med på å få mer åpenhet og kunnskap om spiseforstyrrelser i idretten.

– Jeg har møtt noen trenere som har vært gode til å snakke om dette, og de ser ut til å ha litt kunnskap. De kan snakke om det på et faglig nivå, på lik linje som de snakker om trening. Det tror jeg er bra, i stedet for at du er redd for å si noe feil, eller at det blir noe hysj-hysj.

For noen år siden sluttet hun med langrenn, men ikke for å trappe ned. Tvert imot: Fleten bestemte seg for å satse på langløp.

Det var full klaff. De lange, seige konkurransene som gjerne varer i mange timer, passer henne perfekt, og hun er en av dem som trives med den typen blodslit - i alle fall nå som hun har energi til det.

De siste årene har hun vært Norges beste. Nå sikter hun mot å bli verdens beste.

– Og nå vet jeg at det ikke er mulig uten å spise nok. Det sier jeg høyt så ofte som jeg kan.

EKSPERTEN:

– VÆR ÆRLIG

– Pål har i denne historien vært et medmenneske. Han er et medmenneske idet han har sett at noen ikke har det OK, og stilt spørsmål ved det, sier professor Jorunn Sundgot-Borgen, som har jobbet med og forsket på spiseforstyrrelser i flere tiår.

– Hvorfor kan små grep, et lite spørsmål, være så viktig?

– Det er så viktig å tørre være ærlig, og konfrontere noen når du har en magefølelse som sier at noe ikke er OK. Dersom man avfeier noe, så er det bare enda et tegn på at man er langt inne i en depresjon eller at man sliter med spiseforstyrrelser. Da bør de rundt en ta det opp på nytt. Og avfeies man på nytt, så gå til en profesjonell som kan ta det opp med utøveren, sier hun.

– Det er sjelden at man tar feil dersom en har stanset opp og tenkt at «Her er det noe som ikke stemmer». Og jeg har aldri opplevd at situasjonen har blitt verre fordi noen har tatt opp slike spørsmål. Aldri. Dersom utøveren bare fortsetter i det samme sporet, så har hun det likevel i bakhodet: At noen har brydd seg og tatt det opp. Derfor er det så viktig å bry seg, og stille åpne spørsmål. Vær forberedt på benektelse og avvisning, men forsøk likevel.

– Hva kan man gjøre dersom man tror at noen sliter?

– Vær også forberedt på at ballongen kan sprekke. At vedkommende sier at hun vil ta sitt eget liv. At det kan bli dramatikk. Eller - at det kan bli full åpning og et helt annet utfall. Det er derfor jeg vil ha dette inn i utdannelsen til folk, så man lærer hvordan håndtere slike spørsmål.

Har du en mistanke om at du selv eller noen du kjenner sliter med spiseforstyrrelser?

Ring 22 94 00 10, informasjons- og krisetelefonen til Spiseforstyrrelsesforeningen.