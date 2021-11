Norge er like suverene som «alltid» – men her er seks røde flagg før OL-sesongen

Det vil garantert ikke bare gå på skinner for Norge i OL-sesongen – og her er seks punkter som kan skape trøbbel for de norske stjernene.

Av Torbjörn Nordvall

Publisert: Nå nettopp

Analyse og tekst av VGs langrenns-skribent Torbjörn Nordvall

Den kommende langrennssesongen blir uten tvil full av utfordringer og dramatikk.