Aukland drømmer om å bli landslagstrener senere

Det er ikke aktuelt for NRK-ekspert Fredrik Aukland (39) å bli trener for Norges skilandslag nå, selv om det er noe han har veldig lyst til.

– Det er en guttedrøm å trene det norske laget i langrenn. Det er en utfordring med store muligheter, men for min del har jeg nå en veldig fin rolle hvor jeg lærer mye og utvikler meg. Derfor tenker jeg at det er mer aktuelt på et senere tidspunkt, sier Aukland.

Han ble nevnt som en kandidat til å bli landslagstrener, men har ikke blitt kontaktet av Skiforbundet foreløpig.

Det er ikke klart hvem som erstatter Tor-Arne Hetland som allround-trener for herrene og om Roar Hjelmeset fortsetter som trener for kvinnene.

– Hva sier du om langrennssjef Vidar Løfshus ringer og spør?

– Da er utgangspunktet mitt at det er en drømmejobb, men på et annet tidspunkt, svarer Aukland.

Løfshus har vært lite snakkesalig om ulike kandidater og hvem som trener Norges lag den neste sesongen.

Begge kjønn

Lillebroren til Anders og Jørgen Aukland har erfaring med å jobbe som trener for begge kjønn.

– Jeg synes begge deler har vært veldig spennende. Det er ulikt, men det er ikke avgjørende for meg.

Han mener Norge bør løse trenerkabalen raskt.

– En langrennsløper begynner sesongen 1. mai så da bør det meste være på plass. Men det er også viktig at man gjør en god og grundig jobb for å finne en som er hundre prosent dedikert i jobben og har tillit blant løperne, sier Aukland.

Fra utsiden

Den tidligere landslagstreneren for Sveits trives godt i rollen som ekspert i NRK – ved siden av at han er rektor ved toppidrettsskolen Wang i Tønsberg.

– Man ser idretten fra en annen side. Det er viktig lærdom.

Vestfold-mannen har jobbet tett med utøvere som Therese Johaug og Dario Cologna, men nå står han uten noen formelle samarbeid.

– Det er fint å unngå faste bindinger slik at jeg er nøytral i jobben som NRK-ekspert. Det er utrolig spennende å jobbe tett med utøvere, men nå er det rette for meg å gå ut og lære fra utsiden, uttaler Aukland.

