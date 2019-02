SLUTTER: Landslagssjef Vidar Løfshus og langrennssjef Espen Bjervig på onsdagens pressekonferansen hos Norges Skiforbund på Ullevål. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Vurderer Løfshus-etterfølger utenfor langrennsmiljøet

ULLEVAAL (VG) Når Vidar Løfshus (48) gir seg som landslagssjef til sommeren kan han bli erstattet av en person uten særlig kunnskap om langrenn.

– Vi skal tørre å tenke litt utenfor skisporet, sier langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund til VG.

Han forteller at Vidar Løfshus hadde muligheten til å fortsette som landslagssjef og at Løfshus selv kom til konklusjonen om at nok er nok, 13 år etter at han begynte i skiforbundet.

«Den nye Løfshus» bør har følgende egenskaper:

– Det viktigste er at du virkelig har «passion» for prestasjonskultur og idrett. Det er en krevende jobb med mye reising og mye ukurante arbeidstider. Og du står i vinden hele tiden. Du må gløde for å utvikle mennesker, sier Bjervig, som roser Løfshus for lidenskapen, ståpåviljen og humøret.

– Uredd

Bjervig vedgår at lidenskapen til Løfshus noen ganger har bikket over, og at det har skapt uønskede medieoppslag.

– Men han har klart å bygge team som har levert enorme prestasjoner. Det er mye på grunn av at han er uredd, mener Bjervig.

Om hvorfor han kan tillate seg å se bort fra spesifikk langrennskompetanse, og heller jakte en med de rette personlige egenskapene, sier han:

– Vi har trenere som er kompetente og dyktige nok i massevis. Er det én ting vi besitter, så er det langrennskompetanse.

– Kan dere lande på en person som aldri har drevet med langrenn?

– Ja, det kan det være, men det er viktig at den personen har forståelse for individuell idrett, og de sterke individene man skal jobbe med, sier Bjervig, som tillegger at nasjonalitet ikke spiller noen rolle.

Vidar Løfshus mener det viktigste i jobben er å skape gode relasjoner til støtteapparat, trenere og enkeltutøvere.

– Vedkommende bør ha en type toppidrettserfaring, det kommer man ikke utenom. Men det trenger ikke å være en langrennsmann, eller langrennskvinne, sier Løfshus.