Røkkes privatflytilbud sikret NM-gullsjanse: - Sjuk melding å få

LANGRENN 2019-02-02T10:42:01Z

MERÅKER (VG) Kjell Inge Røkke stilte på kort varsel opp med tilbud om privatfly for at Oppdals damelag skulle klare å stille lag i søndagens NM-stafett. Nå mener Kari Øyre Slind at Røkke skal ha stor del av æren om de henter hjem seieren søndag.

Publisert: 02.02.19 11:42 Oppdatert: 02.02.19 12:39

– Han leverer han. Bjørn Ove Ansnens på Oppdal som har kontakter inn og er veldig engasjert. Han ringte pappa her om dagen og spurte om det var aktuelt at Oppdal stilte lag dersom Røkke stilte privatfly til disposisjon, sier Kari Øyre Slind til VG.

For søsteren Astrid Øyre Slind, som satser på langløp ville ikke rukket verken nattog eller siste flyet opp til Trøndelag etter rennet Cortina-Toblach i Italia denne helgen, dersom ikke finansmannen tråkket til . Men det gjorde han. Med tilbud om privatfly. Det var lokalavisen Opp som først skrev om Røkke-tilbudet .

– Det var en sjuk melding å få, sier Slind som tok bronse på fellesstarten i NM lørdag.

Med tilbudet i boks kunne også Oppdal melde seg på NM-stafetten.

På grunn av finansmannens tilbud kan søstrene Kari, Silje og Astrid Øyre Slind melde seg på stafetten og det som gullfavoritter søndag, i stedet for ikke å kunne stille lag.

Bakgrunnen var at søsteren i et radiointervju med Radio E6 denne uken ifølge lokalavisen sa:

– Hvis noen henter meg et privatfly, så skal jeg stille opp, sa Astrid Øyre Slind

Det hørte oppdalingen Bjørn Ove Ansnes. Han tok kontakt med sin venn og forretningsforbindelse Røkke med problemstillingen, da han hørte om at ikke Oppdal ville klare å stille damelag. Røkke skal ifølge lokalavisen ha kvittert med «Fix it» i en melding.

Privatfly ble stilt til disposisjon.

– Jeg er litt misunnelig at ikke det er jeg som har fått tilbudet og at det er Astrid som kommer flyvende. Det er ganske rått. Fy fader Røkke henger høyt nå. Han leverer for bygda, sier Slind som aldri har møtt Røkke, men har lagt merke til at finanskjendisen markerer nyttår på et solid vis i bygda.

– Han har det råeste fyrverkeriet i Oppdal på nyttårsaften og nå leverer han bra for bygda, sier Slind.

Det har vært noe usikkerhet knyttet til om det til slutt er nødvendig med privatfly da langløpet i Italia ble avlyst på grunn av skredfaren i området. Men slik bronsevinneren har forstått det lørdag formiddag, blir det slik at søsteren ankommer med Røkke-flyet til Trøndelag, der bare en kort biltur gjenstår til NM-bygda Meråker.

Ettersom søsteren i Italia nå også får hvile bena på grunn av avlysningen av langløpet, seiler Oppdal opp som favoritter i søndagens stafett. De har vunnet NM-stafetten før, for fire år siden.

– Her har Røkke en stor del av æren om det skal gå bra.

– Det er høyt budsjett på stafettlaget i år?

– Det er antagelig det høyeste budsjettet på Oppdal i år ja, sier Slind.