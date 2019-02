Aftonbladet-kommentator om Calle Halfvarssons stunt: - Patetisk!

Pinlig, sexistisk, smakløst - og patetisk. Slik oppsummerer Aftonbladets Patrik Brenning den kontroversielle videoen laget av Helt Ramm i NRK. Statskanalen selv mener de må ha lov til å tøye strikken i humorsammenheng.

Publisert: 20.02.19 07:57







les også Halfvarsson sparker mot Northug i ellevill rap-video

«Pinlig, sexistisk og smakløst. Det er mange ord som kan beskrive Calle Halfvarssons første stempel på Ski-VM i Seefeld. Men det holder kanskje med ett: patetisk».

Slik åpner Patrik Brenning sin kronikk i Aftonbladet, som svar på at Halfvarsson, i samarbeid med NRK og humorsatsingen Helt Ramm, laget en video der han blant annet sager hodet av en figur av Johannes Høsflot Klæbo og setter fyr på en figur av Petter Northug.

«Dette er Calle Halfvarsson. Et forbilde. Svensk skisports største stjerne på herresiden. En fantastisk talentfull og beundringsverdig idrettsutøver. Dette her er helt enkelt ikke verdig ham. Eller svensk skisport», skriver Brenning.

les også Russertreneren: Mener Klæbo-uttaket er en tabbe

«Sexistisk og muggent»

I videoen synger Halfvarsson og makker Robin Bryntesson, selv en skiløper, om å bade i damebryst og jakte på det kvinnelige kjønnsorgan.

«Det er sexistisk og muggent, men ikke bare det. Det er også fryktelig fantasiløst. Tonen er ufin. Humoren ikke-eksisterende», mener Brenning.

Dette er ikke første gang Nicolay Ramms humorsatsing vekker oppsikt. Da den ble lansert til Falun-VM i 2015, lagde de en falsk nyhet av at Ramm ble angrepet av den svenske skiløperen Robin Bryntesson - som viste seg å være på lag med Ramm.

NRK: Humor og satire

NRK mener på sin side - da som nå - at de har holdt seg innenfor det som er lovlig, i humor-sammenheng.

– Vi har gjort et forsøk på å fyre opp under Norge-Sverige-duellen ved hjelp av humor og satire. Jeg opplever at om man ikke har det som premiss, er det en helt annen sak, men dette er jo renspikket tull i Helt Ramm-stil, sier redaksjonssjef i NRK-sporten, Janne Fredriksen.

Hun forklarer at Helt Ramm-universet, som har eksistert siden den omtalte lanseringen i 2015, er en viktig del av NRKs oppdrag, siden det når et yngre publikum. Men hun synes ikke at de har tøyd strikken for langt.

– Vi skal tøye grensene, og det tenker vi må være lov. Vi har tatt i bruk virkemidler fra hiphopverden, og laget en drøy video - det er helt vi klar over. Men det mener vi må være innenfor i denne sammenhengen, sier Fredriksen, og sier at det er helt å forvente at det kommer reaksjoner.