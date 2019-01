Falla parkert på oppløpet - slått av to svensker

Lørdag var sprintpallen tapetsert av tre svensker. På søndagens lagsprint er det fire svensker på pallplass over Maiken Caspersen Falla og Mari Eide. Det norske laget endte som nummer tre.

Det ble en uhyre spennende avslutning på lagsprinten i Dresden.

Stina Nilsson rykket smått ifra Mari Eide og resten av feltet på den nest siste etappen, men Maja Dahlqvist klarte ikke å beholde luken på den aller siste etappen.

Der gjorde Maiken Caspersen Falla et forsøk på å rykke ifra noe før slutt, men det holdt ikke inn. Dahlqvist svarte med et rykk, parkerte Falla og kontrollerte inn til seier, før det ble et rotterace om 2. plassen.

Der ble Sveriges andrelag dømt foran Falla på fotofinish, med Norge og Falla akkurat foran USAs Sophie Caldwell.

Det ble altså ingen norsk revansje fra lørdagens sprint, der tre svensken sto på pallen sammen. Søndag er det fire svensker på pallen foran Norge.

Stina Nilsson og Maja Dahlqvist vant foran Ida Ingemarsdotter og Jonna Sundlin, mens Maiken Caspersen Falla og Mari Eide altså endte på 3. plass.

Selv om det er en liten nedtur å bli dømt bak Sverige på fotofinish, er det oppløftende for den norske duoen at de var foran USA på det samme.

3. plassen betyr nemlig at Maiken Caspersen Falla for første gang denne vinteren blir å finne på pallen. Samtidig er det Mari Eide, som mistet søster Ida for ikke lenge siden, sin andre pallplassering i verdenscupen noensinne. Den første kom i 2011, også den på lagsprint.

Norges andrelag, med Ane Appelkvist Stenseth og Kathrine Harsem, endte på 6. plass.