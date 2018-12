UTE: Ingvild Flugstad Østberg røk overraskende ut allerede i første kvartfinaleheat. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

Flugstad Østberg røk ut i kvartfinalen: - Irritert

TOBLACH/OSLO (VG) Sammenlagtfavoritten Ingvild Flugstad Østberg røk ut allerede i første kvartfinaleheat. Kun to norske kvinner gikk videre til semifinalen.

– Jeg er irritert, rett og slett. Jeg følte jeg hadde en god sjanse og gjorde mye rett, men det er trangt i siste sving. Jeg mistet balansen på oppløpet, og jeg skjønte fort at tiden ikke holdt. I en tour er det viktig å komme til semifinalen. Veldig irriterende, og ikke det jeg håpet på, men sånn er det, sier Østberg til NRK.

Østberg ble slått ut fra det første kvartfinaleheatet. Hun hadde mulighet til å gå videre på tid, men allerede det andre heatet gikk raskere, og Gjøvik-jenta gikk glipp av muligheten til å sikre viktige bonussekunder i sammendraget.

– Det er kritisk for Flugstad Østberg, meldte Fredrik Aukland hos NRK.

Den andre store sammenlagtfavoritten i tillegg til Østberg er finske Krista Pärmäkoski. Hun gikk videre til semifinalen på tid, og sikrer seg et godt utgangspunkt i kampen om sammenlagt.

Maiken Caspersen Falla og Lotta Udnes Weng er eneste norske kvinner til semifinalene. Anna Svendsen, Tiril Udnes Weng, Astrid Uhrenholt Jacobsen og Mari Eide røk også ut fra sine respektive kvartfinaleheat.

Weng-exit i prologen

Den store snakkisen fra prologene, var at Heidi Weng røk ut allerede ved første hinder.

– Det er ikke noe å si, annet enn at jeg ikke er god nok. Da er det greit, da, sier Weng til pressen etter nedturen, mens hun hoster med jevne mellomrom.

27-åringen fra Ytre Enebakk har slitt med formen denne sesongen, og trakk seg tilbake til Skeikampen under juleperioden for å finne tilbake til godfølelsen. I tillegg til svak form, har hun slitt med sykdom etter verdenscuphelgen på Beitostølen.

– Når kroppen har vært som den har vært, har jeg vært nødt til å bruke tiden. Jeg satser ikke på sprint, men hadde håpet å gjøre det bedre i Tour-sprintene, sier hun om hva hun føler om formen.

Den første testen i Tour de Ski vitner om at hun ikke har klart å finne den. For med startnummer tolv kom hun nest sist i mål, og røk ut av Tour de Ski-åpningen allerede i prologen. Til slutt endte hun på 42. plass med den blå ledertrøyen - som hun ikke får beholde etter dagens renn.

– Hun er helt klart ikke i form, sa Fredrik Aukland hos NRK.

Dermed har hun fått en marerittstart i sitt forsvar av Tour-tronen. Og den svake sesongen vil ingen ende ta for Weng, som har åttendeplass på Lillehammer som beste resultat denne sesongen.

– Jeg har ikke særlig store forventninger. Målet er at kroppen skal fungere og at det er noen etapper jeg kan gjøre det bra på. Det har vært mål siden jeg ikke har følt at jeg har fått det til, sier Weng.