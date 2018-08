FORBEREDER SEG TIL NY SESONG: Martin Johnsrud Sundby er denne uken på Blinkfestivalen i Sandnes. Her er ski-profilen avbildet under Kirkebakken Grand Prix på Hamar i midten av juni. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Sundby og treneren rister på hodet av klassisk-tall: - Vi ble «pissa på»

Publisert: 02.08.18 10:50

LANGRENN 2018-08-02T08:50:15Z

SANDNES (VG) Det ble stort sett et liv i skyggen av klassiskekspertene sist sesong for de norske utøverne. Martin Johnsrud Sundby (33) erkjenner at prioriteringene ikke har vært gode nok.

Det åpner 33-åringen med å si til VG like etter målgang etter seks mil med klassisk rulleskigåing fra Ålgård til Sandnes, på Blinkfestivalens åpningsdistanse, hvor Sundby ble nummer ti.

– Ikke gode nok prioriteringer

Røa-løperen får sammen med trener for allroundherrene, Eirik Myhr Nossum, fremlagt tallene som viser at Norge bare hadde fire pallplasseringer på syv klassiskrenn i felles- og intervallstart i 2017/2018.

Året før, VM-sesongen 2016/2017, ble det 14 pallplasseringer på åtte mesterskaps- og verdenscupforsøk i klassisk. Den sesongen leverte Sundby prestasjoner i den stilarten som det luktet svidd av.

– Jeg vurderer det dithen at vi ikke hadde gode nok prioriteringer på hva som er viktig og ikke, sier Sundby.

Les også: Skofterud rørte alle den siste kvelden

«Pissa på»

Han forteller at det norske laget lenge fokuserte på staking da dette «var mulig i langrennssirkuset». Sundby mener at laget slet med å vite hva de skulle prioritere da det for eksempel ble innført stakefrie soner i verdenscupen mot slutten av 2017-sesongen. Kombinert med jaget etter å finne råere ski, er disse to tingene viktige årsaker til resultatene, mener han.

– For kapasitetsmessig er vi på høyde og tradisjonelt skal vi prestere bedre på de distansene, sier Røa-løperen - som ble nummer ni i onsdagsrennet i Sandnes.

– Vi var stort sett nummer fem til 12 i fjor. Og vi var ikke to tideler unna på listene heller. Vi ble «pissa på» i den store sammenhengen, sier Eirik Myhr Nossum - som har én drøm før VM i Seefeld.

– Det blir sagt at 15 kilometer klassisk er den «norske øvelsen», men vi har ikke vunnet den distansen i mesterskap siden 1982. Derfor er det ingen øvelse jeg har mer lyst til at vi skal vinne VM-gull i.

Les også: Skofteruds familie takker for støtten: - Rørende å se hva hun har betydd

Pallresultater i klassisk to siste sesonger: 2017/2018: Kuusamo: Klæbo og Tønseth på pallen. Lenzerheide (Tour de Ski): Sundby på pallen. Val di Fiemme (Tour de Ski): Ingen. Planica: Klæbo på pallen. Pyeongchang (OL-femmil): Ingen. Lahti: Ingen. Falun: Ingen. 2016/2017: Kuusamo: Iversen og Sundby på pallen. Val Müstair (Tour de Ski): Sundby og Tønseth på pallen. Val di Fiemme (Tour de Ski): Sundby på pallen. Falun: Iversen og Sundby på pallen. Otepää: Sundby og Holund på pallen. Lahti (VM 15 kilometer): Sundby og Dyrhaug på pallen. Holmenkollen: Sundby på pallen. Quebec: Klæbo og Dyrhaug på pallen.

– Kan ikke det i år

– En hodepine for norsk herrelangrenn?

– Det er i så fall en lett hodepine. Det var for dårlig i fjor. Vi hadde et fokus på 15 kilometer skøyting i OL. Klassiskdelen ble litt skjøvet til side underveis, men det kan vi ikke i år, sier Nossum, som deretter svarer «jeg har ikke troen på å bare snakke om det», på spørsmål om hvordan «forspranget» til de aller beste skal kappes inn nå i sesongoppkjøringen.

Derfor har det vært langt mer fokus på klassisk stil på våren, nå på sommeren og til høsten før det braker løs med konkurranser i november. Sprinttrener Arild Monsen hjelper også til med å finjustere teknikk hos løperne.

Finsk advarsel

En som virkelig har mestret klassisk de siste årene, er finske Iivo Niskanen (26).

Ilta Sanomat-kommentator, Pekka Holopainen, sier Niskanen er like stor som NHL-spillere og formel 1-førere i Finland nå. «Et nasjonalt ikon», sier han - etter at Niskanen som 22-åring vant OL-gull i Sotsji, trollbandt det finske folket med individuelt gull på hjemmebane i Lahti i 2017 og sist vinter tok det gjeve femmilsgullet under lekene i Sør-Korea.

Og i år skal det gå like bra, hvis vi skal tro aviskommentatoren.

– Uslåelig i de løpene han bestemmer seg for å prioritere. Også 15 kilometer klassisk i Seefeld-VM, sier han - og vet at han pirker borti et litt sårt punkt i den norske langrennsleiren.

– Ikke umulig

Niskanen trekker på smilebåndet når VG viderebringer Holopainens spådommer. 26-åringen understreker at det i herrelangrenn stort sett er minst 10-12 pallkandidater i hvert renn.

– I Seefeld er det også en veldig enkel løype og det vil bli et «close race» om gullet. Jeg har ikke tenkt så mye på at de norske sliter i klassisk - og så har dere Johannes Klæbo, sier Niskanen - trolig den aller største gullfavoritten på 15 kilometer klassisk under VM.

– Er Niskanen uslåelig, Nossum?

– Han er vanskelig å slå, men at det er umulig - det tror jeg ikke, sier landslagstreneren og smiler.

PS: Torsdag skal både kvinner og herrer gå Lysebotn Opp, 7,5 kilometer med motbakke. Konkurransene begynner klokken klokken 13.50 og 15.30.