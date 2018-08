Weng med aldersspøk om Bjørgen etter tangering

LANGRENN 2018-08-18T14:46:20Z

TRONDHEIM (VG) Heidi Weng (27) hadde ingen problemer med å forsvare sammenlagtledelsen i Toppidrettsveka. Hun vant for fjerde år på rad – og femte gang totalt gjennom karrieren hennes.

Det betyr at hun i denne konkurransen har vunnet like mange ganger som skidronningen Marit Bjørgen som la opp etter sist sesong som 38-åring.

– Uaktuelt

Weng har vunnet alle utgavene mellom 2015 og nå 2018. I tillegg vant Weng for første gang som 21-åring i 2012.

– Det er ikke verst det. Hun er jo 11 år eldre enn meg også, sier Weng litt syrlig mens hun smiler bredt, når VG påpeker at 27-åringen gjennom karrieren i det minste kan slå Bjørgen i antall triumfer i denne konkurransen.

– Men jeg skal ikke holde på så lenge. Det er uaktuelt. Da tror jeg samboeren min går fra meg. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal holde på, men 38 år er altfor lenge, sier hun, og smiler litt til.

– Bedre i topplokket

Weng, som ikke har stilt opp i noen konkurranser denne sommeren, var svært lettet over at kroppen har spilt på lag underveis i Toppidrettsveka.

– Det blir bedre i topplokket av dette også. Man vet jo ikke hvordan ligger an. Jeg har ikke visst i det hele tatt. At jeg klarer å være med hadde jeg ikke trodd på forhånd. Det har vært bra alle dager. Det er veldig moro, sier hun.

Det skulle mye til for at Weng ikke skulle forsvare ledelsen i konkurransen i år. Hun vant den første fellesstarten i Knyken, fulgte opp med seier på 24 kilometeren på Brekka fredag morgen og ble nummer tre på sprinten i Aure fredag kveld.

Det gjorde at hun før den avsluttende 12 kilometer lange fellesstarten i Trondheim sentrum lørdag ettermiddag, hadde en ledelse ned til Tiril Udnes Weng på 55 sekunder. Astrid Uhrenholdt Jacobsen lå på sin side på tredjeplass, uten reell sjanse på sammenlagtseieren.

Weng og de andre favorittene vekslet på å dra og sprekke opp feltet. Det lyktes de bra med. En gruppe på mellom fem-syv løpere klarte å dra fra.

På et tidspunkt gikk det nesten galt for Weng. Litt for stor fart inn i en av svingene i sentrum gjorde at hun føk rett ut i reklameskiltene. Litt fortumlet klarte hun likevel å jobbe seg opp i ryggen på Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og Astrid Uhrenholdt Jacobsen igjen.

Det var de fire seieren sto mellom til slutt.

Inn i den siste runden var det dødt løp før oppløpet. Der var det Astrid Uhrenholdt Jacobsen som var sterkest. Hun ledet inn i siste sving og så seg aldri tilbake. Heidi Weng forsøkte alt hun maktet, men staket seg inn til en annenplass, bare tideler bak.

– Jeg føler meg bra og var bedre i dag enn de andre dagene. Det er det viktigste, sier Uhrenholdt Jacobsen etter seieren. Hun sier hun forsøkte å gå hardere underveis, men slår fast at «løypa gjør det for lett å følge for de andre bak». Da smakte det ekstra godt å gjøre kort prosess i spurten.

– Ja, og særlig å få til en stakespurt. Jeg har trent mye på det, sier Heming-jenta.

Anne Kjersti Kalvå ble nummer tre, mens Tiril Udnes Weng ble nummer fire.

PS: I herreklassen var det Magnus Stensaas som gikk til topps. Mikael Gunnulfsen ble nummer to, mens franskmannen Jean Marc Gaillard tok tredjeplassen.