NÆRE: Johannes Høsflot Klæbo slo av en prat med morfar Kåre Høsflot etter sprintseieren under NM på Gåsbu. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Morfar Høsflot: – Tilrettelagt for Martin på tremila

Publisert: 08.02.18 20:13

LANGRENN 2018-02-08T19:13:23Z

Kåre Høsflot (74) mener at forventningene til barnebarnet Johannes Høsflot Klæbo (21) er for store foran 30 kilometer søndag. Han mener det meste er tilrettelagt for Martin Johnsrud Sundby (33).

– Slik jeg tolker laguttaket og planen for tre-mila, så er dette svært godt tilrettelagt for Martin og hans muligheter, sier det norske OL-håpets personlige trener til VG.

Foruten disse to er det Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger som skal kjempe om OL-gull for Norge den 11. februar.

– Martin er kjempesterk – og han har bygd seg opp til en toppløper gjennom mange år, og han har ikke minst erfaring gjennom flere OL og VM, sier Høsflot - og tror dette om løpet:

– Jeg tror det kommer til å bli kjørt hardt fra start. Det er tre norske som kan sette fart.

Tidligere denne uken sa Åge Skinstad - som nå er Eurosport-ekspert - til VG at han mener OL-uttaket til 30 kilometer viser at Norge for første gang skal gå som et lag med hjelpeløpere i et mesterskap. Skinstad mener at Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger må finne seg i å være hjelpeløpere og først og fremst skal gå for at enten Klæbo eller Sundby tar gullet.

I desember knuste Klæbo Sundby i spurten på Lillehammer. Men Kåre Høsflot mener at barnebarnet foreløpig er «førstereisgutt», som han uttrykker det. Morfar er på plass i Pyeongchang når tremila starter søndag.

– Johannes, Arild og meg legger sammen opp et løp for Johannes, så får vi se hvor det ender. Men vi må huske at Johannes er førstereisgutt – og han har kun gått én tre-mil på dette nivået tidligere. Et OL er noe helt spesielt – og noe helt annet enn et renn i verdenscupen, mener Kåre Høsflot.

Med Arild mener han sprinttrener Arild Monsen. Mens de andre tilhører Tor Arne Hetland og hans all round-landslag, er Klæbo på Monsens sprint-lag.

Morfar Klæbo tror altså at Norge må stole på Martin Johnsrud Sundby, og nevner ellers sveitsiske Dario Cologna og Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan i favorittgruppen.