En fert av innavl

BEITOSTØLEN (VG) «Skifamilien» blir gjerne brukt som et positivt ladet begrep. Men tette bånd blir fort mer kronglete når forretninger kommer inn i bildet.

Her på Beitostølen har akkurat forholdet mellom Norges Skiforbund og klesgiganten Active Brands vært blant temaene i et eget pressemøte om markedsrettigheter. Det skyldes at denne dealen sterkt begrenser utøvernes muligheter til å inngå egne sponsoravtaler.

De nye konflktene gjør det logisk å ta opp igjen noen spørsmål om en gjenganger: Hvor tette bånd er det musikalsk å ha på business-siden av skisporten?

La oss spole litt tilbake: For fem år siden var det ikke måte på hvor indignert ledelsen i Norges Skiforbund var, fordi VG hadde problematisert temaer knyttet til forretninger, vennskap og kjennskap.

Da var temaet prosessen som ledet til inngåelse av en omfattende avtale med Active Brands, som eide utstyrsprodusenten Bj Sport.

Artikkelen problematiserte ulike sider ved forholdene mellom avtalen og de personlige relasjonene mellom skipresident Erik Røste, daværende langrennssjef Åge Skinstad og Bjørn Dæhlie.

Sistnevnte fortalte at han selv spilte en avgjørende rolle på tampen av forhandlingene.

Åge Skinstad er venn av ham på faddernivå, var sentral i forhandlingene og til stede på det siste møtet. Skipresident Erik Røste er også Dæhlies nære venn, og satt som styreleder i Bj Sport i hele perioden forhandlingene varte. Røste erklærte seg inhabil i prosessen.

Ingen har beskyldt skitoppene for å ha brutt noen lover og regler her, men det forblir relevant å spørre om forholdet mellom vennskap og forretninger håndteres på en tillitvekkende måte i skiforbundet.

Dessuten har flere historier kommet ut om hvordan tapende parter i kommersielle prosesser har opplevd forbundet som lite ryddig.

Denne bakgrunnen blir ekstra interessant når Active Brands-avtalen havner under press. Forbundet må nå aktivt forsvare eksklusiviteten til et partnerskap, som i sin tid ble inngått i et landskap der sentrale aktører også omgås utenfor arbeidstid.

På toppen av dette er det Espen Bjervig som fronter hvorfor utøverne må stå på rekke og forholde seg til den eksklusive Active Brands-dealen.

Det betyr at han dermed også taler sin egen tidligere arbeidsgivers sak, all den tid han jobbet under nettopp Active Brands-paraplyen før han ble forbundets mann.

I en så liten andedam som det norsk skisport er, vil det automatisk oppstå utfordrende situasjoner, og det er ikke forbudt å bli kjent med folk.

Men i en organisasjon med et så sterkt offentlig fokus på seg, som forvalter både tillit og store midler, kan det være grunn til å ta ut en betydelig ekstra sikring.

Og da er kanskje ikke det lureste man gjør å velge en forretningspolicy så tett på folk man kjenner godt?