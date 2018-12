SKUFFET: Johannes Høsflot Klæbo er ikke fornøyd etter sesongstarten. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Mener Klæbo overdriver trøbbelet: – Vel kritisk overfor seg selv

LILLEHAMMER (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) tror han trente for hardt en periode i høst og er hard i dommen over egen sesongstart. Landslagstrener Arild Monsen mener Klæbo er for selvkritisk.

Klæbo oppsummerte forrige helg som en møkkahelg og mener Lillehammer-helgen som enda dårligere.

– Det er ikke noe sprut og jeg er ikke spesielt pigg, sier Klæbo da han skulle fortelle om egen form etter helgens tredje og siste renn.

– Gutten er vel kritisk overfor seg selv, sier landslagstrener Arild Monsen til VG og andre medier etter jaktstarten der Klæbo ble nummer 14.

På samme tid i fjor hadde Klæbo fem verdenscupseirer på rad . Men årets sesongstart har betydd mer trøbbel, dårligere plasseringer og en kjempetabbe som kostet ham en klar seier.

14. plassen på jaktstarten søndag avsluttet en helg med 23. plass på 15-kilometeren og semifinale-exit på sprinten, der han forlot stadion i sinne . Søndag knakk han også en skitupp underveis.

Etter sesongens dårligste plassering på 15-kilometeren lørdag da han var selvkritis til egen innsats på distanserenn i år, fortalte Klæbo om problemer i sesongoppkjøringen.

– Man ligger og balanserer på en knivsegg og det gjorde jeg i høst og bikket kanskje over og var litt for ivrig, sa Klæbo.

Landslagstrener Arild Monsen gjør det derimot det klart at han ikke ser dramatikken.

– Hverken jeg eller Kåre (Høsflot) ser så dramatisk på det. Men nå gjelder det å koble litt av, gjøre andre ting, ta det litt med ro noen dager og så finne snøen midt i uken, sier Monsen.

Sprinttreneren sier han har hatt et møte med Klæbos bestefar og trener Kåre Høsflot i helgenfor å legge planen fremover.

Selv pratet Klæbo i helgen om å trene den neste perioden frem mot verdenscuprennene i Davos i midten av desember. Han mente han ikke måtte grave seg ned etter to dårlige helger.

– Vi er ikke helt i havn. Jeg må ha en runde med Johannes også. Det ligger i kortene å ta det med ro et par dager og ikke krisemaksimere i det hele tatt, sier Monsen.

Han påpeker at 22-åringen egentlig bare har hatt oppturer og at det kun er snakk om en stagnasjon et par helger.