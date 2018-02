GULLVINNER: Her viser Johannes Høsflot Klæbo frem sprintgullet han vant tidlig i OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

Klæbo-rådgiver: – Jeg tenkte: «For et kommunikasjonstalent. Håper han kan gå på ski også»

Publisert: 21.02.18 00:27

LANGRENN 2018-02-20T23:27:06Z

PYEONGCHANG (VG) Medietrykket på Johannes Høsflot Klæbo (21) vokser etter gullene i OL. Med på laget har han kommunikasjonsekspert Lasse Gimnes.

Koblingen hans til Klæbo har inntil nå vært ukjent. Men Gimnes møtte langrennssportens nye diamant allerede i november 2016.

Dagen før den ferske OL-vinneren (gull i sprint og stafett) fikk et gjennombrudd på Beitostølen det året, satt de to på et hotell i Asker og drev medietrening. Seansen tok mellom to og tre timer.

– Etterpå tenkte jeg: «For et kommunikasjonstalent. Jeg håper han kan gå på ski også». Det var snakk om en meget ressurssterk og voksen kommunikatør som leverte så det holdt. Jeg ble rett og slett meget imponert, sier Gimnes til VG.

– Hva var det som imponerte deg?

– Johannes har et godt språk, han kommuniserer rolig, er seriøs og har glimt i øyet. I tillegg har han et godt repertoar i språket. Han er et kjempetalent på kommunikasjon. Og det er ikke min fortjeneste. Jeg har knapt møtt noen som har levert bedre i den tiden jeg har drevet medietrening, sier Gimnes.

Kommunikasjonseksperten er engasjert av app-selskapet Zedge, som har hovedkontor i Trondheim og er en sponsor av Klæbo.

Gimnes hadde aldri hørt om 21-åringen da han ble kontaktet første gang. Han måtte ty til Google.

– I forkant av at Johannes slo gjennom, så ante vi at noe kunne skje og at det ville bli blest rundt ham. Vinner man skirenn i Norge, så blir det oppmerksomhet. Spesielt når man er så ung som han er. Derfor var det naturlig å forberede Johannes på det som ventet, sier toppsjef i Zedge, Tom Arnøy, til VG.

Og oppmerksomhet har det blitt. For samtidig som Petter Northug virker å være på vei ned, er Johannes Høsflot Klæbo definitivt på vei opp. Da han vant OL-sprinten i Pyeongchang, ble han tidenes yngste OL-vinner i herrelangrenn.

– Allerede nå merker vi har det begynner å skje ting i etterkant av OL-gullet. Trykket på Johannes har eskalert, og det vil nok bare fortsette å eskalere, sier Haakon Klæbo til VG.

Han er både pappa og manager for Johannes Høsflot Klæbo.

– Er det aktuelt å hente inn en ekstern mediekontakt allerede nå?

– Det er jeg som har den rollen i dag. Så får vi se hva vi gjør i fremtiden. Med det trykket som kommer, så må vi trolig evaluere om vi knytte til oss noen eksterne. Men det er opp til Johannes. Han bestemmer. Vi bidrar som foreldre i dag, men det er viktig at vi ikke blir begrensningen hans, sier Haakon Klæbo til VG.

Han mener sønnen er så trygg at behovet for medietrening ikke er like stort lenger. Lasse Gimnes har derfor ikke telefonisk kontakt med 21-åringen under OL. Samarbeidet med pappa Haakon er derimot tettere.

Klæbo trekker også frem hjelpen fra Gro Eide – mediekontakt i Norges Skiforbund – som både viktig og god.

Foruten det består apparatet rundt den ferske OL-vinneren stort sett av folk i nær familie:

Morfar Kåre er Klæbos trener.

Pappa Haakon er manager og mediekontakt.

Bror Ola har ansvaret for sosiale medier og Klæbo-vlogg (video-blogg på Youtube).

Klæbo omtales som unik på flere områder i norsk idrett. For ikke bare er han langrennssportens nye store stjerne.

Han er også svært god på sosiale medier.

– Er apparatet rundt Klæbo rigget for det trykket som kan komme?

– Det trøkket man tidvis ser, er det ikke mange i idretten som er rigget for. Man kan ikke være rigget for å ta unna de største bølgene. Da er det for ekstremt. Det er mange medier i Norge, både nisjemedier og massemedier, som ønsker sitater og intervjuer. Men vi ser at det blir mer internasjonalt trykk nå også, sier Lasse Gimnes.