SKAL – SKAL IKKE? Ragnhild Haga droppet Tour de Ski, Heidi Weng vant den. I OL har Haga gull, mens Weng har sviktet. Bildet er fra skiathlon, der ingen av dem lyktes. Foto: DELEBEKK, BJORN S.

Langrenn ødelegger for seg selv

kommentar

Publisert: 16.02.18 20:58 Oppdatert: 16.02.18 21:52

LANGRENN 2018-02-16T19:58:54Z

PYEONGCHANG (VG) Først opp monsterbakken, men en skygge av seg selv i Sør-Korea. Heidi Wengs «nedtour» er bare én av mange grunner til å ta debatten om terminlisten i OL-sesonger.

Ett spørsmål tvinger seg frem etter det vi har sett i Pyeongchang: Er det skadelig for langrennssporten å ha Tour de Ski og olympiske leker tett på hverandre?

Nå har vi akkurat sett tourvinner Dario Cologna vinne 15 kilometer i sitt tredje OL på rad, så det er ikke slik at de to arrangementene nødvendigvis må komme i konflikt med hverandre.

Men dessverre ser super-sveitseren ut til å være unntaket som bekrefter regelen i dette ordskiftet.

Ellers er det nemlig mye som tyder på at full satsing på Tour de Ski er mindre forenlig med å lykkes i OL, enn det er å legge et opplegg der konsentrasjonen er spisset mot ett mål.

Spørsmålet er om det er tid for å gjøre noe med oppsettet, og i alle fall vurdere å gjøre belastningen i Tour de Ski mindre omfattende i år det er olympiske leker, for eksempel ved å redusere antall etapper. Men selv om det skulle skje, vil jo diskusjonen om hvor ofte og hvordan man skal prøve å toppe formen dukke opp ...

For Heidi Weng begynte OL med en skuffende niendeplass på skiathlon, over 40 sekunder bak Charlotte Kalla.

Deretter ble sprinten aldri det hun drømte om, mens 11. plass ble fasiten på 10-kilometeren.

Summen av dette gjorde at lørdagens stafett går uten henne, etter at Roar Hjelmeset bestemte seg for kvartetten Østberg, Jacobsen, Haga og Bjørgen.

Nå er det umulig å kategorisk konstatere kausalitet mellom tourdeltagelse og OL-fiasko, men det er påfallende hvor mye svakere Weng er nå enn da hun kom først opp bakken i Val di Fiemme på nyåret.

Problemstillingen blir enda vanskeligere på kvinnesiden enn på herresiden, fordi bredden i den absolutte toppen er mindre.

Denne sesongen var det Weng, sammen med Ingvild Flugstad Østberg, som ble trekkplastrene i kvinnenes tour, etter at den ene favoritten etter den andre valgte å ikke være med.

Men spørsmålet er hvor mye det kostet, for heller ikke Østberg har sett sylskarp ut på den kunstsnø-belagte golfbanen i Alpensia.

Indikasjonene på at tour og OL ikke akkurat går hånd i hånd, underbygges ytterligere om vi ser nærmere på resultatene.

Marit Bjørgen hadde suksess i VM i fjor, etter å ha droppet TdS. I år er det samme opplegg, men selv om hun ikke har vært helt slik vi er blitt bortskjemte med, så sitter hun tross alt igjen med to medaljer etter like mange starter.

Stina Nilsson? Ingen tour, gull på sprinten.

Ragnhild Haga ble forsøkt sendt på tur til tour, men hun sto på at det var en laber plan, og angrer neppe i dag på at hun droppet det.

Charlotte Kalla har gull og sølv i OL. Hadde svensken gått like fort om hun hadde vært gjennom tourbelastningen ved årsskiftet?

Og ikke nok med det.

Senest nå fredag snakket Simen Hegstad Krüger, debutanten som utrolig nok har hentet gull og sølv allerede, om hvor riktig det var for ham å ikke gå Tour de Ski.

Johannes Høsflot Klæbo var heller ikke å se i Mellom-Europa, hvordan ville en eventuell tour ha slått ut på klyvene hans?

TtHer er spørsmålene mange, og det er sikkert gode grep som kan gjøres for å bli bedre rustet til å multitaske med formutviklingen.

Men terminlisten, slik den står i dag, er nok allerede i ferd med å gjøre skade.

Empirien vi nå opplever vil neppe sørge for at flere vil satse på både touren og OL i samme sesong ved neste korsvei.

Derfor er det all grunn for det internasjonale skiforbundet å vurdere endringer i sesongopplegget de årene hvor det er OL.



Ellers risikerer man å tape på to fronter samtidig:

1). Tour de Ski utvannes av at flere av de beste ikke er på startstreken.

2. De som velger å stille, risikerer å være svekket når det skal kjempes om de aller gjeveste medaljene.

Det taper publikum på. Det taper utøverne på. Det taper idretten på.



Og det har ikke en gren som langrenn råd til.