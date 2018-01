TIL OL? Lite tyder på at Northug blir å finne i OL, men trener Vidar Løfshus har åpnet for at skistjernen kan bli tatt ut på skjønn. Foto: Olsen, Geir, VG

Northug har fått påvist parainfluensa

Publisert: 18.01.18 23:13

LANGRENN 2018-01-18T22:13:41Z

Northug-manager Are Sørum Langås opplyser overfor Adressa at de har funnet ut av hva som feiler Petter Northug. Det kan ta to nye uker før han blir frisk igjen.

– Petter Northug har fått alle prøvesvarene og har fått påvist parainfluensavirus , opplyser skistjernens manager, Are Sørum Langås til Adresseavisen.

Det er en sykdom som medfører feber, forkjølelsesymptomer og redusert allmenntilstand.

– Legen sier at det tar ti til femten dager før han blir frisk. Da kan han starte forsiktig med trening. Det viktigste for Petter er at det begynner å løsne, sier Sørum Langås.

– Kroppen må ordne opp selv, legger landslagslege Petter Olberg, som uttaler seg om viruset på generelt grunnlag, til overfor avisen.

De olympiske lekene i Pyeongchang nærmer seg med stormskritt, og Petter Northug virker ikke å være med når langrennseliten setter seg på flyet i retning Sør-Korea.

Northug-trener Stig Rune Kveen har erkjent at de er innforstått med at OL ryker , men alt håp er likevel ikke ute. Landslagssjef Vidar Løfshus har nemlig åpnet for å ta Northug med til OL på skjønn .

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.