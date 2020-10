PAR-I-HJERTER: Anna Haag og Emil Jönsson er sammen med i «Landskampen» på TV 2. Her er de fotografert under innspillingen med Gaustatoppen i bakgrunnen. Foto: Terje Bringedal

Emil Jönsson syntes Anna Haag var overlegen: − Men hun var jo pen!

GAUSTABLIKK (VG) «Landskampen»-duoen Emil Jönsson (35) og Anna Haag (34) har vært sammen i 12 år. Men nå avslører de en noe snirklete vei til å bli par. Og at det var hun som måtte ta initiativet.

I fredagens «Landskampen» på TV 2 blir det litt hett mellom dem under en av konkurransene, og lagkameraten Teodor Petterson forklarer under middagen etterpå at «mens Anna var mest taus, men Emil var ganske hard».

– Om du ikke holder kjeft nå, så ... utbryter Anna Haag i programmet.

En noe beskjemmet Emil Jönsson forsvarer seg under middagen:

– Når du har vært et par lenge, så forsvinner det litt «kan du være så snill» ...

Emil Jönsson forteller om hvordan han så på Anna Haag, eller rettere sagt Anna Hansson, som hun het den gang, fra starten:

– Jævla Hansson .. Jeg synes hun var så overlegen, forklarer Emil Jönsson ved middagen i fredagens utgave av «Landskampen».

– Vi er så ulike. Anna skal ha fakta og orden. Jeg er litt mer sånn ...

Jönsson viser med en bevegelse at han ikke er så ordensmenneske som sin nåværende kone.

– Vi møttes på skigymnaset, og hun satt alltid foran. Og du snakket så mye. På hver eneste treningsøkt måtte jeg svare på masse spørsmål, sier Jönsson - og fortsetter:

– Men hun var jo pen!

Anna Haag forteller at det likevel var hun som måtte ta initiativ om det skulle bli noe.

– Det var jeg som tok steget. Jeg satte meg uten døren til Emil og hans kompis sent på kvelden. «Jeg burde jo si at jeg liker ham, ellers vil det bli vanskelig senere», tenkte jeg.

Men før hun hadde sagt noe, kom romkameraten til Jönsson ut på gangen og annonserte at han hadde fått besøk.

– Det var tydeligvis åpenbart for alle!

– Ja, det var det som fikk meg til å forstå du likte meg, smiler Emil Jönsson, som også forteller om den ekstreme nedturen da han ble skadet før Falun-VM i 2015. Han trekker fram Kollen-VM som sin største opplevelse i skisporet:

– Jeg hadde vunnet mye og var favoritt. Jeg skulle slå Petter foran hjemmepublikummet. Det lyktes ikke, men Marcus (Hellner) vant. Jeg klarte heller ikke å holde Petter foran meg, men likevel var vi så lykkelige. Og det var en så heftig opplevelse.

Paret fikk barn for temmelig nøyaktig ett år siden, i oktober 2019.

– Det er noe helt spesielt med Norge mot Sverige. Det var spesielt da vi konkurrerte mot hverandre i stafett, og her har jeg fått tilbake denne følelsen, sier Anna Haag til VG da vi treffer henne under innspillingen på Gaustablikk i sommer.

– Og dette er kanskje enda mer komplett når det blir begge kjønn, med sine styrker og svakheter.

Ektemannen er enig:

– Vi kunne ikke takke nei når det er landskamp mot Norge. Det har alltid vært kampen mot Norge som har drevet meg, smiler Emil Jönsson.

– Jeg har lært å kjenne Marit og Martin på en ny måte, og disse skiskytterne deres er jo fantastiske mennesker!

Det norske laget i «Landskampen» består av Marit Bjørgen, Ingrid Landmark Tandrevold, Tarjei Bø og Martin Johnsrud Sundby.

