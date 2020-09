SPONSOR: Petter Northugs brillemerke har avtale med Helene Marie Fossesholm. Hun har bestemt seg for å fortsette avtalen tross saken mot Northug. Foto: David Engmo/Bjørn S. Delebekk

Stortalentet Fossesholm fortsetter med Northug – Falla avventer

HAFJELL (VG) Skitalentet Helene Marie Fossesholm (19) har bestemt seg for å holde fast med sin avtale med Northug-briller.

Hun har en personlig sponsoravtale. Den samme avtalen har Maiken Caspersen Falla (30), men hun vil avvente hva hun gjør med sin avtale.

Fossesholm gikk med Northug-briller under hele Toppidrettsveka. «Queen of Toppidrettsveka», meldte Petter Northug på sosiale medier etter sammenlagtseieren. Den tidligere ski-kongen fortalte i august at han har et rusproblem.

Under Toppidrettsveka ville ikke Helene Marie Fossesholm si noe om hva hun gjør med Northug-avtalen. Men når VG spør henne under landslagets samling på Hafjell onsdag, er hun klar:

– Jeg har vært veldig fornøyd med samarbeidet med Northug og ønsker å fortsette det.

– Hvorfor?

– Jeg tar så klart avstand fra det som Petter har gjort, men jeg føler at han får den straffen som han fortjener ut fra det han har gjort. Hvis alle andre rundt ham skal straffe ham i tillegg, så føler jeg at det kanskje blir litt feil. For han kommer til å få den straffen han fortjener.

– Northug er også et selskap. Det er ikke bare Petter. Det er mange personer også. Og det er viktig å tenke på.

Fossesholm er ny på elitelaget denne sesongen, men har allerede vist at hun mener alvor - og at målet er å bli verdens beste skiløper.

Også sprint-dronningen Maiken Caspersen Falla har en personlig avtale med Northug-briller.

– Jeg har valgt å være avventende til ting har roet seg litt, og jeg vil også se hva Norges Skiforbund gjør før jeg tar en beslutning, sier hun til VG.

Skiforbundet har altså en egen sponsoravtale med merkevaren Northug, som leverer sportsbriller til støtteapparatet. Langrennssjef Espen Bjervig sier til VG onsdag at «vi har ikke tatt noen avgjørelser, men er i løpende dialog med Northug AS».

Petter Northug innrømmet råkjøring og beslag av narkotika hjemme i egen bolig på sin Instagram-profil, fredag 14. august.

Da hadde han blitt stoppet dagen før av en politipatrulje, som målte 168 kilometer i timen.

Den påfølgende mandagen ble det klart at han ble siktet for råkjøring, ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika. Politiet frafalt siktelsen som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand etter at blodprøvene ikke påviste alkohol eller andre rusmidler.

