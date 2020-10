DAGEN DERPÅ: Frida Karlsson blir overrasket når hun ser Marit Bjørgen kommer på krykker dagen etter finalen på «Landskampen». Foto: Terje Bringedal

Marit Bjørgen ga alt og endte på krykker i «Landskampen»

GAUSTABLIKK (VG) I fredagens finale på «Landskampen» gir Marit Bjørgen (40) alt for å slå svenskene – og ender på krykker. Men det går ikke ut over vinterens comeback i skisporet.

Finalen på «Landskampen» blir akkurat så spennende som ventet, men så blir det også et drama når Marit Bjørgen plutselig ligger på alle fire i kanten av stien, med en vridning i kneet.

Allerede i mai annonserte skilegenden at hun gjør et aldri så lite comeback til vinteren ved å satse på Vasaloppet, 90 kilometer fra Sälen til Mora. Og hun går selvfølgelig for å vinne.

Derfor er det en bekymring i stemmene til TV 2-kommentatorene når Bjørgen plutselig krøker seg sammen i smerte etter en hinderpassering.

– Det er krise for Norge. Marit er nede for telling, fastslår kommentator Marius Skjelbæk.

– Det kan ikke bli mer dramatisk.

Heldigvis for det norske laget kommer Marit Bjørgen seg på beina igjen og fortsetter for fullt – men dukker til de andre deltagernes overraskelse opp på krykker til frokost morgenen etter.

– Jeg kan ikke reise hjem herfra som slått av Sverige, fastslår Bjørgen før finalen.

Og får svar på tiltale fra Frida Karlsson:

– Vi har ikke dratt over grensen for å bli slått.

– Jeg prøver å overbevise meg selv om at dette bare er en lek, men det er ikke så lett, smiler Anna Haag.

I fredagens finale gir de åtte deltagerne virkelig alt for å vinne prestisjemøtet mellom Norge og Sverige.

Bjørgen trener og konkurrerer for Team Ragde. Brødrene Aukland står i spissen for og eier verdens beste langløpslag.

Da VG snakket med henne under innspillingen av «Landskampen», understreket hun at satsingen mot 2021-vinteren ikke kan sammenlignes med det hun har drevet med tidligere.

– Det er en helt annen arena, et helt annet grunnlag. Det er ikke comeback sånn sett. Det er ikke som det var før. Men jeg vil se hva jeg kan få til ved å trene ti timer effektivt i uken. Kanskje kan det bli mer noen uker – men også mindre i andre uker. Førsteprioritet er familien og gutta mine.

Det 54 kilometer lange Birkebeinerrennet er det lengste hun har gått til nå. Vasaloppet er altså 90 kilometer.

– Ni mil er brutalt. Vasaloppet er svært. Det er både VM og OL i langløpssirkuset, mener Marit Bjørgen. Hun bekrefter på sms at kneet er blitt bra etter «Landskampen»-skaden.

Hun holder også døren på gløtt for et NM-comeback. Mesterskapet går «hjemme» i Trondheim.

