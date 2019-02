Sundby hyller treneren etter fjorårets misnøye

SEEFELD (VG) Etter sterk misnøye i laget i fjor tok Eirik Myhr Nossum over som herretrener. Martin Johnsrud Sundby (34) mener treneren har tilført en annen stemning i laget denne sesongen.

Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby snakket opp den sterke stemningen i laget dette året, etter gull og bronse på tremilen. De tillegger mye av æren for det til den nye hovedtreneren Eirik Myhr Nossum, som i går knakk sammen i tårer etter at Røthe gikk inn til gull.

– Han er en veldig god trener, men kanskje enda bedre kompis, sier Sjur Røthe.

Etter lagets interne evaluering i fjor skrev VG om den sterke misnøyen med herretrener Tor Arne Hetland. Den kom til tross for meget sterke resultater under hans ledelse. Etter en langvarig fastlåst situasjon mellom Skiforbundet og Hetland ble han løst fra kontrakten.

VG har ikke fått kontakt med Hetland lørdag kveld. Men i et intervju med Adresseavisen i juni i fjor sa han følgende:

– Ja. Det var som Vidar Løfshus sa (sportssjef for langrenn i Norges Skiforbund), det kom veldig plutselig. Men det er jo sånne ting som kommer fram i sånne type evalueringer, fordi man snur på hver en stein, sa Hetland.

Da VG viste Sundby TV-bildene av Nossum som tok til tårene, begynte han å snakke om hvilken positiv stemning han har tilført laget.

– Jeg syns Eirik skal ha veldig mye av æren for det som skjer og hvordan ting er og hvordan laget fungerer. Han er utrolig dyktig, sier Sundby.

– Har det vært en stemningsendring?

– Siden i fjor? Ja, det har det, men det trenger jeg ikke bruke dagen i dag på å fortelle om. Men det er fantastisk god stemning i gruppen nå om dagen. Det er veldig ryddig og det er ikke alltid så lett å holde det så ryddig blant de åtte beste norske langrennsløperne i Norge, sier Sundby til VG.

Det har vært beinhard kamp om plassene i laget og blant annet måtte Simen Hegstad Krüger tåle å bli vraket til VM-laget på tremilen til tross for OL-gullet på distansen i fjor.

– Det er en vanskelig rolle å ha for en trener å måte vrake og skuffe. Det er sikkert det verste. Det er ikke lett å si opp folk på jobbben, men du gjør nesten det samme. Du sier dem opp for for en jobb de har drømt om for et år. Men Eirik har mye av æren, sier Sundby.

I fjor skapte blant annet vrakingen av Hans Christer Holund til stafettlaget intern uro i laget, etter hans bronse på tremilen. Sjur Røthe mener den måten Nossum har tatt ut lag på i år har vært svært god og at ting skjer gjennom fellesmøter.

– Jeg har tro på åpenhet og at man ikke tar en og en inn på et rom og gir beskjeder. Da blir det gjerne fire forskjellige beskjeder, sier Sjur Røthe.

Landslagssjef Vidar Løfshus tok etter misnøyen med Hetland selvkritikk for at ikke løpernes misnøye kom frem tidligere.

– Det er fryktelig vanskelig å hanskes med. Og jeg står ikke her at jeg har nøkkelen til å løse dette til evig tid. Men jeg føler vi har funnet en fin måte å løse ting på, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

Han sier at hele laget har snakket gjennom uttakstrøbbel på forhånd før årets mesterskap.

– Vi har pratet åpent om det. Vi har pratet om hvordan vi skal takle det som et lag på best mulig måte. Det er ikke enkelt, sier Nossum.