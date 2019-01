Slakter russernes taktikk etter Klæbo-triumf: - Dumme som brød

OSLO/VAL DI FIEMME (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) vant fellesstarten, sikret maksimalt med bonussekunder og har nå 1.20,4 minutt ned til Sergej Ustjugov (26) før siste Tour de Ski-etappe. Etter maktdemonstrasjonen ble Russland takket.

Publisert: 05.01.19 15:50 Oppdatert: 05.01.19 17:18

– Det kjentes veldig bra ut og fikk løpet egentlig dit jeg ville. Jeg er bare veldig fornøyd, sier Klæbo til VG og andre medier etter kanonløpet, der sammenlagtfavoritten Sergej Ustjugov ble knekt etter den andre innlagte spurten som ga bonussekunder på 15-kilometeren.

– Får da høre at han ligger 15 sekunder bak og da går Bolsjunov opp og drar. Det er klart det gikk fort da han gikk opp og dro der og da skjønte man at her er det bare å være med, sier Klæbo.

Akkurat det får også landslagstrener Eirik Myhr Nossum til å reagere på russerne:

Det var nettopp den russiske taktikken som får flere norske utøvere til å steile og Hans Christer Holund til å ta frem uttrykket «dumme som brød» om sine konkurrenter fra Russland.

– Det er noen som sier det de tenker, sier Klæbo og ler, men mener han skjønner Bolsjunovs valg som fikk totalslakt av blant annet Holund.

– Nå er jo han plutselig inne i sølvkampen eller vinnerkampen. Vi får se hvor tung dag jeg har, sier Klæbo.

Resultater fellesstart: 1. Johannes Høsflot Klæbo 2. Francesco De Fabiani +0.6 3. Aleksandr Bolsjunov +2.6 4. Andrej Larkov +3.4 5. Maxim Vylegsjanin +4,6 7. Hans Christer Holund +13.0 10. Martin Johnsrud Sundby +29.9 12. Didrik Tønseth +31.9 13. Simen Hegstad Krüger +32.3 15. Sjur Røthe +36.2 16. Sergej Ustjugov +42

Men Holund og Sundby gir ikke ros til russernes taktikk.

– De må være dumme som brød. Vi får høre på starten av sisterunden der at Ustjugov slipper og da går fire russere i tet og bare «voom». Man må nesten bare le inni deg selv om man er så sliten, sier Holund.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Alle hører at Ustjugov slipper og da er det fire mann som går opp. Det er morsomt, sier Holund.

Bolsjunov selv sier det ikke er snakk om noen taktikk, men at han bare går så fort som mulig.

Den russiske treneren Markus Cramer tror Ustjugov dro til for mye på spurtprisene i starten, men så at stjernen i treningsgruppen hans hadde en dårlig dag.

– Han kunne ikke kjempe om førsteplassen i dag. Men han er bare et menneske og det skjer at man ikke kan gjøre som man vil noen ganger. Og det var en slik dag, sier Cramer.

Han mener det er normalt at Bolsjunov dro til da Ustjugov slapp fordi han også kjemper om plassen på pallen.

Sundby sier det ser ut som russerne går for seg selv og ikke som et lag, og syns det i og for seg er realt nok når det er snakk om individuell idrett.

– Man kan kanskje ikke si at de er et lag, men tre ulike lag som går konkurranse mot hverandre, sier Sundy og viser til at det russiske laget består av tre ulike treningsgrupper, der Bolsjunov og Ustjugov går i hver sin gruppe.

– Det viser seg jo at de ikke har noen felles taktikk her. Da Ustjugov slipper så er det da de kliner til, sier Sundby.

Til slutt spurtslo Klæbo italienske Francesco De Fabiani, mens Aleksandr Bolsjunov ble nummer tre.

Sergej Ustjugov ble bare nummer 16 hele 42 sekunder bak. Og i sammendraget gikk det fra en luke mellom Klæbo og Ustjugov på 5,4 sekunder, til ett minutt og 20 sekunder etter fellesstarten. Bolsjunov er nå 1.43 minutt bak.

– Klæbo favoritt

I morgen venter motbakke-avslutningen opp alpinbakken i Cavalese. Det var usikkert om Klæbo skulle fullføre touren. Nå har han et fantastisk utgangspunkt.

– Vi får se. Nå må jeg ut å gjøre jobben selv, så det blir spennende, sier Klæbo, som har vunnet fire etapper under sin første Tour de Ski.

Stillingen sammenlagt:

1. Johannes Høsflot Klæbo 2:35:08,1 2. Sergej Ustjugov +1:20,4 3. Aleksandr Bolsjunov +1:43,8 4. Francesco De Fabiani +2:40,5 5. Simen Hegstad Krüger +3:06,8 6. Sjur Røthe +3:24,7 7. Martin Johnsrud Sundby +3:27,0 8. Didrik Tønseth +3:27,5

– Nå er Klæbo den store favoritten til å vinne sammenlagt, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Johannes har gjort mye imponerende, men løpet i dag er kanskje noe av det mest imponerende, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Trønderen irriterte Ustjugov også på siste etappe:

Russerne varslet at de skulle gå fort før løpet. Men de ventet mot slutten til å sette på farten i front. Og da var deres bestemann i sammendraget, Ustjugov, koblet av langt bak. Klæbo var hele tiden på bakskiene deres, og russernes hardkjør var til Klæbos fordel.

– Russerne er dumme som brød, sier Hans Christer Holund, syvendemann lørdag, til pressen.

– Jeg sender en takk til Russland. Jeg trodde det var oss de skulle bruke taktikken mot, men de brukte den mot seg selv, sier Myhr Nossum.

22-åringen fra Byåsen var mye i front underveis. Han vant begge de to innlagte spurtene som gir 15 bonussekunder til førstemann.

Vinnere Tour de Ski: 2018: Dario Cologna, Sveits

2017: Sergej Ustjugov, Russland

2016: Martin Johnsrud Sundby

2015: Petter Northug

2014: Sundby

2013: Aleksander Legkov, Russland

2012: Dario Cologna

2011: Cologna

2010: Lukas Bauer, Tsjekkia

2009: Cologna

2008: Bauer

2007: Tobias Angerer, Tyskland

Den ene foran Ustjugov, mens ved det andre punktet var Aleksandr Bolsjunov nærmest. Da var Ustjugov rundt 20 sekunder bak Klæbo.

– Det er mektig imponerende. Det er ekstremt bra, sa Aukland om Klæbo underveis.

Oppgitt Tønseth

Som førstemann også i mål fikk Klæbo maks bonussekunder i løpet av dagen: Hele 45.

Didrik Tønseth lå godt an, men han fikk den ene skien knekt etter at Ustjugov traff skituppen hans.

– Jeg prøvde å tuppe han i ræven med flisene som var igjen. Jeg siktet på rumpehullet, sier Tønseth til TV 2.

Ustjugov har varlset at han boikotter pressen til VM.

