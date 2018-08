Pall-Sveen hjalp skrekkskadet svenske: - Ikke sett noe så bisart før

SANDNES (VG) Simen Andreas Sveen (29) gikk et forrykende Lysebotn Opp. Men opptakten ble alt annet enn normal da en svensk skiskytter satte sin egen stav rett i eget bein under oppvarmingen.

– Jeg har ikke sett noe så bisart før, sier Sveen på VGs spørsmål om det er den merkeligste idrettsskaden han har sett før.

Legestudenten var blant dem som opplevde dramatikken før starten på kranftanstrengelsen Lysebotn Opp torsdag på nært hold. Gullvinneren fra skiskytterstafetten i Pyeongchang, Peppe Femling (26), var kommet til Norge for å delta i motbakkerennet.

Men på oppvarmingen gikk det galt. Femling ble nødt til å manøvrere seg av asfalten da en møtende bil kom kjørende på den smale veien.

– En fordel

Mens han trippet langt utenfor rulleski-føre satte han staven tvers gjennom leggen. Svensken ble liggende i grøften med store smerter.

For å illustrere alvoret i hendelsen: Staven måtte blant annet bli skåret av i begge ender, mens deler av den satt altså igjen i foten, forklarte Sverige-trener Johan Hagström til NRK torsdag. Restene måtte senere opereres vekk på sykehuset.

Heldigvis for Femling var ikke hjelpen langt unna da ulykken inntraff. Legestudent Sveen, som senere skulle bli nummer tre i rennet bak Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund, var blant dem som kom til unnsetning.

– Det var andre til stede også, men at en med medisinsk bakgrunn hjelper til i en slik situasjon er en fordel for den som ligger der. Men det var flere andre der som også sørget for at pasienten var rolig og at vi fikk gjort jobben vi skulle gjøre, sier 29-åringen, som er klassekamerat med Astrid Uhrenholdt Jacobsen og er ferdig med to tredjedeler av medisinstudiet.

– Ser forferdelig ut

Han sier det handler om å skaffe seg overblikk, finne ut hvilke tilstand pasienten er i og tilkalle transport. På samme tid sørge for at pasienten har det best mulig når luftambulansen er på plass, selv om Femling, ifølge Sveen, forholdt seg veldig rolig før han ble fraktet vekk.

– Men det er ikke pene bilder. Det ser forferdelig ut. Det sitter jo igjen på netthinnen min når jeg skal gå løpet etterpå. Men i situasjonen handler det om å få roet ting ned. Ikke stresse opp situasjonen, sier han.

Trolig vellykket operasjon

Femling kom seg deretter på sykehuset i Stavanger. Der skal han ha operert og fått staven ut av beinet. Sverige-landslagssjef Wolfgang Pichler sier til Aftonbladet «at det ser ut til å ha gått bra».

Nå venter skiskytteren på beskjed fra legene om hvordan det har gått med nerver og muskler rundt skadene i beinet.

Maks uflaks

Rennet ble naturligvis utsatt, men etter hvert kom herrene seg opp motbakkene til toppen. For Sveen ble det en suksess. Han tok tredjeplassen bak landslagsduoen Krüger og Holund.

Han hadde senere på kvelden kontakt med det svenske støtteapparatet rundt Femling.

På spørsmål om han skjønner hvordan Femling kunne skade seg så brutalt på oppvarmingen, svarer Sveen slik:

– Han kunne prøvd tusen ganger og jeg tror ikke han hadde fått til det samme igjen. Det er maks uflaks. Det virker som han har hatt hell i uhellet, men det er maks uflaks.