Simen Hegstad Krüger, her intervjues han av NRK etter tredjeplassen på torsdagens 15 kilometer fellesstart.

Krüger fikk bank i spurten - fryktet krasj i reklameskiltene

ORKANGER (VG) OL-vinner Simen Hegstad Krüger gikk det han maktet før oppløpet på Toppidrettsvekas første distanse for herrene. Men det lyktes ikke og Lyn-løperen måtte ta til takke med tredjeplass.

I stedet måtte han se at både Roman Furger og Alex Harvey var langt hvassere på oppløpet. De to ble nummer én og to, til tross for at Krüger hadde en liten luke før spurten.

– Jeg var rett og slett pinne stiv. Det er ikke verre enn det. Jeg trodde til og med at jeg skulle bli «spist» opp før, sier Krüger til VG.

Fryktet krasj

Han innrømmer at han i den aller siste motbakken ikke hadde veldig mye å gi da langspurten han forsøkte seg på lenge før avslutningen ikke holdt inn. Da han skulle manøvrere seg inn før og i siste sving, og videre inn på oppløpet, var han sjanseløs.

Han fryktet krasj og et ublidt møte med reklameskiltene, sier han.

– Jeg fikk et glipptak og det var nære med reklameskiltene. Etter det var det tungt å komme seg i posisjon igjen, sier Krüger - og fikk se Furger og Harvey suse av sted de siste gjenstående meterne til målstreken.

– Tredjeplass er greit, men jeg håper jeg er sterkere til vinteren. Da skal jeg holde helt inn, sier Lyn-løperen og gliser godt, vel vitende om at et rulleski-renn ikke trenger å bety all verden.

Didrik Tønseth ble nummer fire på distansen. Jan Thomas Jenssen ble nummer fem, mens Dario Cologna, Hans Christer Holund og Sindre Bjørnestad Skar tok sjette- til åttendeplassen.

Mangler profiler

Selv om Toppidrettsveka på herresiden har måttet tåle mange tunge forfall, som Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Niklas Dyrhaug, var det likevel et sterkt felt som sto på startstreken til 15 kilometer fellesstart med skibytte på Knyken skisenter i Orkanger.

Løpsutviklingen minnet om damenes. Det ble få store sprekker i feltet og et tredvetalls utøvere kjempet om posisjonene inn i den siste 2,5 kilometer lange sisterunden.

Blant dem briten Andrew Musgrave, Krüger, Sindre Bjørnestad Skar, samt kanadiske Alex Harvey.

Krüger-rykk

Krüger gjorde det han kan aller best og leverte et rykk i et av de slake og tyngre partiene det luktet svidd av. Etter hvert fikk han en luke på tre-fire sekunder til forfølgerne.

En ellers anonym Hans Christer Holund og fire-fem andre var blant de få som tok opp jakten med klubb- og landslagskompisen.

Det som så umulig ut ble likevel mulig de siste par hundre meterne. Krüger ble til slutt tatt igjen og både Furger og Harvey snek seg foran ham. Dermed ble beste norske nummer tre på åpningsdistansen.

PS: Toppidrettsveka fortsetter fredag morgen med en 24 kilometer lang fellesstart fra Aure til Brekka. Deretter skal langrennsherrene gjennom en skøytesprint i Aure sentrum. Lørdag kveld rundes konkurransen av med en jaktstart i Trondheim.

