Slår alarm om spiseforstyrrelser i langrenn

NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen sier hun er skremt over alle telefonene hun har fått om spiseforstyrrelser i langrenns-Norge. Det skriver NRK.

– Slankehysteri er gjentakende år etter år. Det begynner i august og er på det verste i november og desember. Jeg er alvorlig bekymret for alle de unge utøverne som blir liggende igjen i grøfta fordi de slanker seg syke, sier Sundgot-Borgen til statskanalen.

Hun er professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøgskole, men også spesialist på spiseforstyrrelser og vektregulering og er regnet som en av Norges fremste eksperter på spiseforstyrrelser.

Nå slår hun alarm om alle varslene hun har fått, fra ledere, foreldre og trenere, og mener situasjonen er verre enn noen gang.

Lederansvar

Professoren er tydelig på at det er et lederansvar å motvirke en slik utvikling, men også at de balanserer på en knivsegg og at det handler om marginer. Det er toppidrettens natur, mener hun, men mener at det gjerne er de som er «nest best» som virkelig kommer på den gale siden av grensen.

Spiseforstyrrelser og slanking i toppidretten har vært på dagsorden med jevne mellomrom, og Sundgot-Borgen er også tydelig på at dette ikke nødvendigvis er et nytt fenomen. Hun var for eksempel i 2005 ute i VG og slo alarm, da 30 % av utøverne i en undersøkelse hadde en form for spiseforstyrrelse. Senere ble det konflikt om tematikken , og hun valgte å si opp jobben i Olympiatoppen i kjølvannet av hennes uttalelser om spiseforstyrrelser. Nå er hun på banen igjen:

– Men det har ikke vært så ille som denne høsten her. Jeg blir helt skremt av alle telefonene jeg får fra bekymrede og dyktige trenere som ser problemet tidlig og ønsker å gjøre noe med det, sier hun til NRK.

Landslagslege Øystein Andersen sier at alle har en felles målsetting om friske og raske utøvere, men erkjenner samtidig en utfordring. Overfor NRK fastslår han at de har nulltoleranse for kultur som omhandler slankeprat, og at de har fokus på at helsen skal gå foran prestasjonen.

Også i hoppsporten har man forsøkt å motvirke det enorme vektpresset. Tidligere landslagstrener og hoppsjef, Mika Kojonkoski, sa til VG i forrige uke at tiltakene ikke har fungert godt nok .

Vibeke Skofterud var også åpen om sine erfaringer og problemer med spiseforstyrrelser i sitt siste store intervju med VG Helg i juli i sommer.