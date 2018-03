IKKE I SIGET: Etter et strålende VM i Falun i 2015 har det gått betydelig tråere for Petter Northug i skisporet siden. Foto: Göran Bohlin

Gunde Svan ringte pappa Northug: - Petter har fortsatt mye ugjort

Publisert: 24.03.18 09:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-03-24T08:29:50Z

Den svenske langrennslegenden Gunde Svan (56) ønsker å se Petter Northug (32) lykkes i sporet igjen. Hjelp fra akkurat den kanten er heller overraskende.

– Det jeg kan si, er at Gunde bryr seg. At han vil Petter skal fortsette som langrennsløper. Gunde mener at Petter fortsatt har mye ugjort.

Det sier pappa John Northug til svenske Expressen på spørsmål om hva Gunde Svan ville da han først tok kontakt med Northug-leiren. Det skjedde ganske så ut av det blå.

Tidligere har svensken, som har fire OL-gull, ett -sølv og én -bronse, uttalt at utøvere som Petter Northug ødelegger for kommende skigenerasjoner .

– Jeg tenkte bare «Gunde Svan!? Det her er jo skikkelig spennende», sier John Northug om øyeblikket da han skjønte hvem som hadde ringt ham.

Han kaller den svenske skilegenden for «et fantastisk menneske», og forklarer at Petter verdsetter støtten ekstremt høyt.

– Først og fremst forstår Gunde den situasjonen som Petter befinner seg i. Han forstår hvor tankene går, og hva som kreves for å fortsette. Gunde har jo så utrolig mye egen erfaring, forteller John Northug.

Så mye mer på hva samtalene med Gunde Svan har inneholdt. Enn så lenge har de bare pratet per telefon, men Northug-leiren håper å få til et møte.

– Vi får se, men det hadde vært veldig interessant å få til et møte, sier pappa John til den svenske avisen.

Denne artikkelen handler om Vintersport

Langrenn

Petter Northug