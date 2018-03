SEIER: Maiken Caspersen Falla slår her Stina Nilsson i en spurt i Lahti. Hun kan også juble for sammelagtseier i sprintcupen. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Falla med sprintkule-hat trick etter Nilsson-frafall

Publisert: 14.03.18 10:04

Svenske Stina Nilsson (24) må stå over minitouren i Falun grunnet sykdom. Dermed kan Maiken Caspersen Falla (27) juble for sprintkula for tredje året på rad.

– Stina Nilsson er forkjølet og kommer ikke til å stille til start i minotouren i Falun. Hun erstattes av Linn Sömskar, skriver det svenske skiforbundet i en pressemelding.

Ikke så godt nytt for svenskene, men godt nytt for i hvert fall én norsk langrennsløper: Maiken Caspersen Falla .

Om hun var litt redd for å miste forspranget på 48 poeng i sprintcupen sammenlagt til nevnte Nilsson, kan hun nå puste lettet ut.

Maiken Caspersen Falla vinner sprintcupen sammenlagt 2017/18, akkurat slik hun har blitt det de to foregående sesongene.

I praksis sikret Falla seg den da hun slo Nilsson i Drammen forrige uke, for seieren der betydde at hun var 48 poeng foran svensken med ett sprintrenn igjen. Ettersom sprinten i Falun er en del av en minitour, deles det bare ut halvparten av poengene der som i en vanlig sprint. Det betyr at vinneren får 50 poeng - og Falla ville ha kunnet løfte sprintkula med en 28. plass eller bedre.

Det var også Nilsson klar over etter Drammen-sprinten.

– Det skjer ikke (at jeg vinner sprintcupen). Det er bare å gratulere Maiken, uttalte hun til VG da.

– Jeg ligger veldig godt an, men jeg har røket i prologen i år, og også i fjor og året før der, så alt kan skje. Men så lenge jeg holder meg på beina i finalen, så tror jeg at jeg skal berge det, sa en noe passiv Falla like etterpå.