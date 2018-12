COMEBACK-SUKSESS: Therese Johaug etter seier på 10-kilometeren på Lillehammer. Nå forteller hun at kontakten med eks-landslagslege Fredrik Bendiksen har etter suksessen har betydd mye. Foto: NTB SCANPIX

SMS-ene med eks-landslagslege Bendiksen har varmet Johaug

LANGRENN 2018-12-02T01:13:20Z

LILLEHAMMER (VG) Therese Johaug (30) har hatt jevn kontakt med tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen i comebacket etter dopingsaken. Hun sier tekstmeldingene mellom dem etter suksessen i sesongstarten har betydd mye for begge to.

Publisert: 02.12.18 02:13

På vei bort fra pressekonferansen etter sesongens fjerde seier forteller Johaug til VG at lege Fredrik S. Bendiksen har vært blant dem som hatt kontakt med henne etter comebacket.

– Han er veldig glad, spesielt etter Kuusamo forrige helg. Nå er han lettet, sier Johaug til VG utenfor den norske smøretraileren.

Da hadde hun vunnet en tett duell på Lillehammer:

Under dopingsaken hennes ble det flere ganger forklart hvordan landslagslege Fredrik Bendiksen hadde handlet og gitt Johaug en leppesalve, som han ba henne bruke for et munnsår på samling i Italia . Den inneholdt det forbudte stoffet clostebol, som førte til at Johaug til slutt ble idømt en dopingutestengelse på 18 måneder. Legen tok på seg all skyld og trakk seg umiddelbart fra stillingen i Norges Skiforbund.

– Det er dobbelt ulykkelig. En faglig feil som går utover en uskyldig utøver, det er nesten ikke til å bære, sa en følelsesladet Bendiksen under den senere høringen i saken i januar 2017 .

– Stått sammen

Nå godt over to år etter at dopingsaken ble kjent er Johaug tilbake i toppen av skisporten igjen . Hun forteller om god kontakt med legen både nå og tidligere.

– Det har vært godt. Vi har stått sammen om dette hele veien så det betyr mye for han også, at jeg lykkes, sier Johaug.

Det gikk 988 dager fra Johaug gikk sitt siste verdenscuprenn i mars 2016 til hun kunne stille i sitt neste renn i Kuusamo sist helg, som hun vant.

På Lillehammer lørdag tok hun sesongens totalt fjerde seier da han slo de svenske løperne Ebba Andersson og Charlotte Kalla på 10-kilometeren etter en jevn duell.

Johaug forteller at hun og Bendiksen ikke har møttes, men at hun hatt jevn kontakt med legen, som trakk seg med umiddelbar virkning da dopingsaken ble kjent i oktober i 2016 .

– Vi har et kjempegodt forhold som vi alltid har hatt. Det er ikke noe som ikke skulle vært sagt der. Det har vært som det har vært før, sier Johaug.

Hun sier at meldingene og gratulasjonene den siste tiden fra den tidligere landslagslegen har varmet.

– Vi har ikke snakket på telefon, men vi har meldt med hverandre. Det har vært koselige meldinger som har betydd mye for oss begge to, sier Johaug.

VG har ikke fått kontakt med Fredrik Bendiksen lørdag ettermiddag og kveld.

Foredrag og bok

Det har vært rolig rundt Bendiksen etter at han stilte på høringen i Idrettens Voldgiftsrett i juni i fjor, der Johaug til slutt ble dømt til 18 måneder utestengelse .

Han har blant annet holdt et foredrag på Olympiatoppen høsten 2017. I boken «Aktive valg» skrevet sammen med den kjente idrettscoachen Per Eftang, som ble utgitt vinteren 2017, nevnte ikke Bendiksen dopingsaken spesielt. Men det var sterke antydninger til egne erfaringer . Det sto blant annet i boken:

«Er du riktig uheldig gjør du en feil som både går ut over en annen uskyldig person samtidig som den tiltrekker seg massiv medieoppmerksomhet. Da er det fort gjort å havne i en kritisk og vanskelig situasjon. Feilen lar seg rett og slett ikke rette opp igjen. Samtidig fortsetter mediene sitt løp».

Om følgene av et slikt valg skrev Bendiksen og Eftang:

«I en slik situasjon er det lett å la seg drive mot stupet. Din personlige og faglige integritet settes under hardt press – kanskje aller hardest av deg selv. Du kan fort være i en situasjon der du blir din egen verste dommer».

– Tungt for ham

Johaugs manager Jørn Ernst forteller at også han har hatt jevn kontakt med Bendiksen og pratet med ham. Han sier at det har vært viktig å støtte legen gjennom det som har vært en tøff tid.

– Det har vært en kjempebelastning for alle, men spesielt for ham. Dette har vært tungt for ham. Vi har prøvd å støtte ham så godt vi har kunnet og tror det har vært viktig for han og Therese, sier Ernst til VG.

– Det er som hun sier at de har hatt et godt forhold gjennom hele prosessen, sier Ernst.