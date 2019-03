JUBLET: Therese Johaug var glad etter at hun vant i Oslo. Foto: NTB scanpix

Johaug går trolig Drammen-sprinten – lanseres som joker til den gule trøyen

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug sto over Tour de Ski, men 30-åringen kan fortsatt vinne verdenscupen sammenlagt.

Det bidrar til at Johaug mest sannsynlig stiller til start på sprinten i Drammen førstkommende tirsdag.

I alle fall hvis man skal tro Ingvild Flugstad Østberg. 28-åringen, som innehar den gule trøyen med 50 poengs margin til andreplasserte Natalja Neprjajeva, tror Johaug har kapasitet til å gå forbi henne i løpet av sesongens to siste uker.

– Ja, hun kan jo det. Hun tar jo maks poeng i dag. Hun tenker vel i utgangspunktet å gå i Drammen til uken. Det er også mange poeng som skal deles ut i Falun og i Canada. Det er hvert fall bedre at den gule trøyen går til en norsk enn en utenlandsk, sier Østberg til VG etter å ha blitt nummer fire på tremilen i Holmenkollen.

– En joker

– Hvem er favoritt til å vinne verdenscupen sammenlagt nå?

– Jeg leder fortsatt på poeng, så jeg må være en av favorittene – sammen med Neprjajeva. Therese er en joker, som vinner stort sett det hun stiller opp i, vurderer Østberg overfor VG.

Det gjenstår konkurranser i Drammen, Falun og Canada før sesongen er over.

– Hva er sjansen for at du har den gule trøyen etter det siste rennet, tror du?

– Det er vanskelig å si. Det er veldig mange poeng som fortsatt skal deles ut. Neprjajeva tok inn mange på meg i dag. Jeg frykter litt at den ikke blir norsk, men jeg skal gjøre det jeg kan, sier Østberg.

Lur Johaug

Johaug starter på sin side intervjuet med VG med å si at det trolig bare er Flugstad Østberg og Neprjajeva som kan vinne den gule trøyen.

Johaug er selv på 4. plass i sammendraget - 357 poeng bak Østberg.

– Jeg krysser jo fingre og tær for at Ingvild skal ta Neprjajeva i den cupen der. Det er de to det handler om mest dette her.

– Men Ingvild sier du er med i den kampen ...

– Ha-ha-ha. Jeg vet at det blir tøft å hente det inn på de to. De går fort på sprinter, og de skal gå i både Drammen og Falun. Der vil de få mange poeng i forhold til meg. Jeg har skirennene i Falun og Canada, så klart, men jeg skulle nok hatt flere poeng hvis jeg skulle kjempet helt i toppen om den kulen der, sier Johaug til VG.

– Du skal gå i Drammen?

– Vi får ta en evaluering etterpå nå.

– Hvilket resultat trenger du hvis du går i Drammen for å ta «nok» poeng med tanke på en mulig sammenlagtseier i verdenscupen?

– Hvis jeg skal gå i Drammen, må jeg ha troen på at jeg går videre fra prologen og at jeg kan være med på å kjempe i kvartfinalene, sier Johaug og varsler en kjapp evaluering med trenerne etter tremilen.

Slik ser sammenlagtlisten for verdenscupen ut etter tremilen:

1. Østberg - 1317 poeng

2. Neprjajeva - 1267 poeng

3. Krista Parmakoski - 1057 poeng

4. Johaug - 960 poeng