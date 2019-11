Ingvild Flugstad Østberg, Therese Johaug, Didrik Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo preger idrettsordskiftet på ulikt vis for øyeblikket. Foto: VG og Scanpix

Den innholdsrike langrennsåpningen: Spørsmålene står i kø

Noen fryktet en blass og kjedelig norsk langrennsåpning. Så feil er det mulig å ta.

Sesongens første fotavtrykk har allerede gitt noen svar, men først og fremst svirrer det uvanlig mange spørsmål og problemstillinger rundt norsk langrenn akkurat nå.

Frykten er ikke borte for at 2019/20 kan bli en litt blekere langrennssesong enn vi er vant til.

Kombinasjonen av at den største profilen har gitt seg og fraværet av et mesterskap, gjør at det ikke gir seg selv at nasjonalsporten vil prege idrettsordskiftet i den grad vi er vant til.

Men så langt har ikke akkurat årets variant av Beitostølen-premieren vært preget av noen mangel på samtaleemner.

Snarere har starten vært usedvanlig innholdsrik, og det kan være grunn til å sortere litt i alle spørsmålene som dukker opp:

I hvilken grad blir Therese Johaugs suverenitet faktisk et problem for sporten? Hun er selv inne på hvordan parademarsjen ikke nødvendigvis skaper sitrende spenning for tv-seeren, men det er jo selvsagt ikke Johaugs problem at hun holder et annet nivå enn røkla.

Derfor er det usedvanlig interessant å se progresjonen til supertalentet Helene Marie Fossesholm. Hvor raskt tar 18-åringen fra Vestfossen stegene videre? Hun ble slått med ett minutt og tretten sekunder av Johaug på 10 kilometer klassisk, men rent relativt sett er forskjellen langt mindre enn i fjor, og en pallplass i premieren gjør at man virkelig begynner å lure på veien videre. Den innebærer ikke verdenscup i Ruka, men med suksess på Lillehammer får vi se hva som skjer med planen om tempoet i innlemmelsen blant de voksne.

På herresiden blir det spennende om Didrik Tønseth følger opp det som kan se ut som sesongen der han tar et internt steg fremover, i en gjeng med ekstrem bredde og konkurranse. Og hva med det kroniske forventingspresset til Johannes Høsflot Klæbo, som viste menneskelighet under den startskurrende sprinten fredag? Han fikk en langt bedre lørdag.

For veteranen Martin Johnsrud Sundby har spørsmålene vært ekstra mange, siden han har dratt multitasking mellom satsing og et hektisk pappa- og jobbliv til en kombinasjon som ikke akkurat er vanlig. Han likte neppe det første svaret kroppen ga på Beitostølen.

Slik kunne vi fortsatt lenge, men to av de relevante spørsmålsstillingene går også dypere enn hvor de ulike løperne står sportslig sett.

Hvor går grensen for hva løpere som ikke er på landslag bør prestere før de skal prioriteres i uttak? Hvor mye teller form som ferskvare versus historiske meritter? Skal gjengen landslaget trener automatisk ha en fordel fordi de er i varmen?

Dette ble hett da Pål Trøan Aune gikk til frontalangrep på at han ikke vurderes til verdenscup, etter å ha slått stjerner som Klæbo og Iversen, og blitt nummer to på sprinten.

Nå er nok Aune i overkant kjapp med å velge ord som «feigt, respektløst og latterlig» etter å ha prestert på første forsøk. Men det er noe med måten Arild Monsen svarte på, om at regionløperen måtte ha vunnet med minst 50 meter for å bli vurdert, som ikke bidro til å dempe inntrykket av en ledelse som tidvis fremstår arrogant.

Og problemstillingen om hvor lang veien bør være for ikke-landslagsløpere til å bli valgt, er noe vi bør snakke mer om.

Men når vi først er inne på den tematiske kombinasjonen åpningshelg og spørsmål, er det ikke til å komme unna at mye rundt systemets håndtering av Ingvild Flugstad Østberg henger i luften.

Ja, hun skal ha ros for hvordan hun opptrådte. Men jo mer informasjon som blir kjent om hvor lenge problemstillingen ingen vil konkretisere hva er har vært kjent for apparatet rundt, desto mer lurer man på følgende:

Er startnekten på Beitostølen et resultat av en systemstyrke eller en systemsvikt?

Det kan godt være at det medisinske apparat virkelig har gjort det de skal her, og at startnekten er akkurat det beviset vi trenger på at attestordningen er god. Men dette er det vanskelig å slå seg til ro med når det velges den informasjonsstrategien som ble valgt, hvor enn stor rett Østberg selv har til å sette grensen her.

For når det viser seg at problemene allerede var kjent i juni, med konsekvenser for rulleskirenn, må man spørre seg om hvordan oppfølgingen har vært i de tross alt mange månedene som har gått siden den tid.

Ville da et tilstrekkelig fungerende system ha hjulpet henne med å justere kursen mye tidligere, slik at vi ikke får en situasjon som tilspisset seg med henne sittende på en scene rett før det braker løs? Vi får høre at hun har trent knallhardt, og landslagstreneren har uttalt at hun har trent MER enn planlagt. Hvis vi kombinerer denne informasjonen med hva man visste i sommer, har systemet da vært tidlig og tydelig nok på å sette grenser?

Her er det mye vi ikke kan vite sikkert fordi tilgangen på informasjon er for beskjeden. Men det foreligger per nå ingen fullt ut betryggende forklaring på at systemet rundt utøverne har fungert som det bør.

I sum har de første døgnene av langrennssesongen gitt oss noen svar om ymse temaer, men det er produsert uvanlig mange spørsmål langs svært ulike akser.

Det ser ut til å bli en interessant vinter for alle med interesse for ski.

