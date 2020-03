KAN BLI AVLYST: Å avlyse Kollen-helga er et av tiltakene som blir vurdert av Helsedirektoratet på grunn av coronaviruset. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Vurderer om Kollen-helgen må avlyses

Helsedirektoratet opplyser at de har en løpende vurdering rundt gjennomføringen av store arrangementer på grunn av coronaviruset.

Under en pressekonferanse med fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie mandag ble det stilt spørsmål om det tradisjonsrike verdenscuprennet i Holmenkollen kommende helg er i fare.

– Det er sånn at i øyeblikket har vi vurdering av store arrangement i sin alminnelighet, men det er ikke nå fattet noen konklusjon på det. Det som teller er ansamling av mennesker i et lite området hvor man er tett på hverandre, svarte han på pressekonferansen.

I oppfølgingen ble det også stilt spørsmål om sprinten på Konnerud onsdag.

– Er det aktuelt å avlyse disse arrangementene?

– Det er det som vurderes. Så må vi se hva vurderingen blir, men det er aktivt vurdering av det, ja, bekrefter Lie.

– Når blir avgjørelsen tatt?

– Det må nødvendigvis skje i løpet av få dager fordi det snart er arrangementer, men vi har ikke noen konklusjon på det akkurat nå, sier han.

Mange idrettsarrangementer verden over er allerede blitt utsatt, flyttet eller avlyst på grunn av frykten for spredning av viruset.

Frykter ikke avlysing per nå

Før denne pressekonferansen var VG i kontakt med pressesjefen i Holmenkollen Skifestival, Ola Tangen. Han skriver følgende i en e-post:

– Per i dag (mandag), er det ikke grunn til å endre planer for gjennomføring av skiidrettsarrangement. Det er trygt å samles på arrangementer og det er trygt å konkurrer så lenge man er frisk og ikke har vært i nærkontakt med en smittet person. Det anbefales allikevel å være nøye med at man ikke konkurrerer eller deltar på arrangementet hvis man er syk. Dette er alltid anbefalingen og er ikke unikt for denne situasjonen.

Han skriver videre.

– Etter rådføring med medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund, Ola Rønsen, er vi enig om at vi som arrangør må forholde oss til de faktiske forholdene med hensyn til sykdomsrisiko og den informasjonen som Folkehelseinstituttet har kommet med. Folk som kommer fra områder klassifisert med høy risiko (Kina, Sør-Korea, Iran og Nord-Italia), bes om å holde seg hjemme hvis de selv har vært syke eller hatt nærkontakt med smittede de siste 14 dagene. Friske personer fra disse landene vil bli tatt imot men bli bedt om å overvåke egen helse mens de er her og rapportere til helsemyndigheter hvis de skulle bli syke.

Han legger også til at det kan skje endringer om anbefalingene endrer seg.

– Skulle risikobildet med hensyn til spredningen og alvorlighetsgraden av COVID-19 sykdom endre seg vesentlig i den norske befolkningen vil vi følge de rådene som myndighetene til enhver tid gir.

Publisert: 02.03.20 kl. 12:25

