ETT ÅR SIDEN: Emil Iversen med gullmedaljen fra 50 km i VM i Oberstdorf i fjor.

Iversen fra VM-gull til OL-bråk: − Tror ikke han vet helt selv hvorfor

Her gliser Emil Iversen med VM-gull fra femmila rundt halsen. Oppturen hadde virkelig begynt – og det var under ett år til OL i Beijing.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

29 år gammel dro Iversen hjem fra VM i Oberstdorf med sin første individuelle mesterskapsmedalje – attpåtil gull.

Gullet kom etter et minneverdig drama på femmila, der Johannes Høsflot Klæbo gikk først over mål, før han senere ble diskvalifisert.

Igjen sto Emil Iversen som verdensmester og med en absurd følelse. Det ble også gull på stafetten, samt 5. plass på 30-kilometeren, for trønderen.

OL-sesongen åpnet med to pallplasser under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Deretter en ålreit 7. plass på 15 kilometer klassisk i verdenscupåpningen i Finland.

Så stoppet det opp.

Bare én gang siden har han vært blant de 20 beste i verdenscupen. Det «toppet» seg i Lenzerheide 29. desember, med en fryktelig 59. plass.

På det tidspunktet var Iversen allerede tatt ut i OL-troppen. Det skjedde så tidlig som 20. desember.

Iversen gikk de to neste rennene i Tour de Ski i Oberstdorf. På sprinten 1. januar karret han seg akkurat videre fra prologen, men Iversen stilte aldri opp til kvartfinalene. Han dro hjem, på desperat søken etter å få orden på kroppen.

Siden har ikke Iversen gått skirenn – før han nå har fått sjansen på den første etappen på det norske stafettlaget i OL. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum innrømmer at det er en viss «gambling» i å velge Iversen, men har valgt å stole på gode formrapporter og erfaringen til Iversen fremfor Erik Valnes - som ble nummer 15 på fredagens 15 kilometer.

Frode Estil, sambygding med Iversen i Meråker, tror ikke Iversen har gjort så mye galt denne sesongen.

– Det ble lagt veldig mye vekt på klassiskrennet i Lenzerheide, og der var det litt bingoføre. Det er kjedelig hvis det rennet har fått stor betydning, sier Estil, som har flere fellesnevnere med Iversen. Også Estil har femmilsgull fra VM i Oberstdorf, riktignok i 2006.

– Men han har seg selv å takke for at han har kommet i denne situasjonen, påpeker Estil.

– Ville han for mye denne sesongen?

– Jeg har ikke peiling. Jeg har truffet Emil noen ganger, men vi har ikke pratet mye trening. Det er det han antyder selv. Det er små marginer i toppidretten og hard kamp om plassene på norske laget.

– Som trønder og lokalpatriot synes jeg han burde gått 15-kilometeren. Det synes jeg også uten trønderske briller, sier Estil.

PÅ JOBB: Frode Estil på Meråker videregående skole i 2019, med plakat av Emil Iversen i bakgrunnen.

I januar, etter at han brøt Tour de Ski, dro Iversen til legesjekk hos Olympiatoppen for å finne ut hva som var galt.

– Jeg kommer ikke til å lange ut om det vi har funnet ut på testene, men jeg har gått på en liten treningssmell. Jeg har tøyd strikken litt langt, sa Emil Iversen til VG.

Han skulle senere lange ut mot sine egne sjefer, fordi han mener at han hadde forsikringer om å gå 15-kilometeren i OL. Laguttaket kom, uten Iversen, og 30-åringen følte seg dolket i ryggen.

– Det må være rom for å være ærlig hvis man føler seg urettferdig behandlet. Han går jo ikke etter lagkameratene sine, men prosessen. Hvis han er lovet en plass, så er det et tillitsbrudd, sier Niklas Dyrhaug, ekspert for NENT/Viaplay og tidligere landslagskamerat med Iversen.

EKSPERT: Niklas Dyrhaug under NM i 2020.

– Jeg tror ikke han vet helt selv hvorfor det har gått sånn. Han gikk bra på Beitostølen og i Kuusamo, men så har det vært langt under vanlig standard, sier Dyrhaug, som er usikker på om Iversen har overtrent.

Overfor VG fortalte Iversen at han ble for ivrig.

– Høsten er den tøffeste perioden. Da må ting være veldig bra. Men jeg pushet litt for tøft. Det føles urettferdig, hvorfor i helsike skulle ikke jeg tåle dette? sa Iversen i januar.

Dyrhaug er sikker på at smellen har vært veldig tøff for Iversen.

– Alle toppidrettsutøvere møter perioder hvor det går tyngre. Da handler det om å snu alle stener og finne ut hva som er problemet. Finne en god plan for å komme seg ut av det. Jeg har inntrykk av at han har gjort en god jobb i januar og februar, sier han.

– Nå håper jeg at de setter seg ned og snakker sammen. Få ting på bordet og få pratet ut om det slik at man får rensket luften før man går videre mot stafetten, teamsprinten og femmila.