FLERE POSITIVE: Minst fire personer som var om bord på dette flyet fra Oslo til Beijing torsdag kveld har testet positivt etter ankomst. Tre nordmenn og en svenske.

Tre nordmenn isolert i Kina: − Vi har utfordringer

ZHANGJIAKOU (VG) OL-lege Aasne Hoksrud jobber intenst for å få tre medlemmer av den norske delegasjonen ut av isolasjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag ble det kjent at tre nordmenn hadde testet positivt i Kina. VG får nå opplyst at to av personene i det norske støtteapparatet avla prøvene på flyplassen i Beijing fredag formiddag. De ble umiddelbart fraktet til et område utenfor Beijing. En tredje medhjelper i den norske OL-troppen testet deretter positivt på en prøve tatt på hotellet sitt dagen etterpå. Samtlige har til felles at de tidligere har vært covid-19-syke i løpet av de seks siste ukene.

– De har fått en positiv prøve. Det må vi forholde oss til. Det er mye vi ikke vet om corona. Hvis man ikke ser på sakene deres, kan det jo tenkes at noen av dem kan ha fått en ny infeksjon. Det vi nå jobber med, er å dokumentere at dette sannsynligvis henger sammen med at de har hatt en tidligere coronainfeksjon, forteller Hoksrud til VG.

– Det forsøker vi å tydeliggjøre overfor kinesiske myndigheter. Så må man følge dem opp tett videre hvis de slipper ut av isolasjon, slik at man ser at det ikke er en ny infeksjon. For alle tre har avlagt tester i grenseområdet, sier Norges OL-lege.

Grenseområdet Hoksrud sikter til gjelder CT-verdier. For å få en negativ coronatest, er man avhengig av at CT-verdien er over 35 i Kina, mens i Norge er grensen 40. Det vil si at det er større sjanse for å få en positiv prøve i Kina.

Info CT-verdier Ved en Polymerase Chain Reaction-test, populært kalt en PCR-test, kommer svaret i en CT-verdi. CT – cycle treshold – forteller ved en coronatest hvor mange sykluser en maskin har måttet kjøre for å finne spor av coronaviruset. Hvis prøven inneholder mye virus, trenger maskinen færre sykluser for å påvise viruset. CT-verdien blir da lav. Hvis prøven inneholder lite virus, vil maskinen trenge flere sykluser. CT-verdien blir da høyere. For å få en negativ coronatest, er man avhengig av at CT-verdien er over 35 Vis mer

OL-legen til Norge jobber nå tett opp mot et medisinsk panel og prøver å få dem til å vurdere de norske tilfellene. Det er ingen enkel oppgave.

– Vi har utfordringer med kommunikasjonsflyten med myndighetene. Den har ikke vært helt oppe og gå enda, men vi regner med at det skal komme på plass.

Totalt var 85 norske utøvere om bord på charterflyet som dro fra Oslo torsdag kveld og landet i Beijing fredag formiddag lokal tid. VG var blant mediene som var med på turen. I tillegg var gullhåp som Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud og Tiril Eckhoff om bord. Ingen utøvere er rammet av de positive prøvene, men ytterligere syv personer i støtteapparatet er i karantene etter å ha blitt definert som nærkontakter på flyet av de to mennene som avla positive prøver på flyplassen.

– Det medisinske panelet vil ha en faglig diskusjon på vanskelige tilfeller. Så vi er optimistiske. Men foreløpig behandles de som positive, med alle konsekvensene det medfører. De er i isolasjon, men ved godt mot. Vi har ganske tett dialog med alle tre. Isolasjonshotellet ligger i tilknytning til Zhangjiakou og Yanqing. To av dem er der. Den tredje er i isolasjon på hotellet hvor han bor, forteller Hoksrud.

KAOS: Langrennssjef Espen Bjervig har hektiske dager etter smitteutbruddet i langrennsleiren.

For å slippe ut av isolasjon og få lov til å entre OL-boblen her i Kina, må man i utgangspunktet teste negativt to dager på rad. Hvis man tester positivt etter 10 dager, men ikke har symptomer på sykdom, kan du likevel slippe ut av isolasjon, men da vil hvert tilfelle bli vurdert av myndighetene. I tillegg vil vedkommende måtte rette seg etter retningslinjer som tilsier karantene.

Situasjonen som har oppstått skaper mer hodebry for de tre langrennsutøverne, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger, som alle er syke i Italia, men samtidig håper å kunne delta i OL. Også hopperne Daniel André Tande og Johann André Forfang venter på å teste negativt etter gjennomgått infeksjon.

Nå kan alle havne i isolasjon hvis de kommer seg til Kina, ettersom myndighetene her opererer med strengere CT-verdier enn i Norge.

VAR OM BORD: Skiskytterstjernene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland ankom Kina med samme fly som de fire personene med positive prøver. Ingen av dem er heldigvis rammet selv.

– Fordelen er at vi alle fall får gått opp veien nå før utøverne kommer. Det blir spennende å se hvordan panelet vurderer sakene vi har nå. Så er vi forberedt på å ta konsekvensene av at de som nylig har hatt det, kan få en positiv test i Kina med alt det innebærer. Så vi vil sørge for å ha minimalt med nærkontakter på dem det kan gjelde for, sier Hoksrud.

Hun avventer nå svar fra det medisinske panelet i OL.

– Vi vet foreløpig ikke hvordan veien blir. Panelet vurderer sak for sak fortløpende, og de har nok caser fra mange andre nasjoner også. Vi får se hva som skjer, sier Hoksrud.

Hun får ros av langrennssjef Espen Bjervig. Han står selv i en kaotisk og uoversiktlig situasjon etter at de tre nevnte utøverne og trener Arild Monsen alle har testet positivt i løpet av den siste uken.

– Det er alltid stress med positive prøver. Aasne gjør en kjempejobb med å ta tak i dette her. Jeg tror Aasne har veldig rett i at det er bra at det blir gått opp et løp på prosessen her nå før massene med utøvere kommer fra Europa de tre neste dagene.

Bjervig bekrefter samtidig at de øvrige herreløperne som var i Italia da langrennsleiren opplevde et smitteutbrudd den siste uken, vil være om bord på charterflyet som drar med øvrige medlemmer av Norge OL-tropp mandag kveld.

– Alle flyr med olympiatopp-charteren i morgen, 31. januar, som resten av den norske troppen, sier Bjervig.