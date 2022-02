KRITISK: Odd-Bjørn Hjelmeset mener landslagsledelsens mediehåndtering under mesterskapet i Beijing har vært for dårlig. Samtidig mener han at coronakaoset inn i mesterskapet må ta mye av skylden.

Hjelmeset om ski-bråket: Tror ledelsen angrer på kommunikasjonen

OL i Beijing har vært preget av unormalt mye utenomsportslig støy i den norske langrennsleiren. Odd-Bjørn Hjelmeset og Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli er kritisk til hvordan kommunikasjonen har vært håndtert.

– Det er uttalelser fra ledelsen vår i mediene vi gjerne skulle vært foruten, sa Maiken Caspersen Falla til VG etter finaleskuffelsen på teamsprinten onsdag.

Hun siktet til langrennssjef Espen Bjervigs uttalelser tidligere i OL. Bjervig har blant annet uttalt at han ikke trodde det «hadde hjulpet så mye på medaljestatistikken» å fylle den ledige plassen i langrennstroppen etter coronasmitten til Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå.

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen har også sagt det ville være en skrell om noen andre enn Therese Johaug tar medalje i distanserenn, og - spøkefullt - foreslått at Johaug kanskje burde gått alle fire etappene på stafetten.

Odd-Bjørn Hjelmeset har deltatt i tre OL og tatt to medaljer. Han er klar på at langrennsledelsen burde håndtert ting annerledes.

– Jeg kjenner Espen godt, og at han slenger litt med leppa i uttalelsene er ikke noe nytt. Men denne uttalelsen tror jeg han kjenner litt på. Det er synd at det ble slik, sier Hjelmeset til VG.

SEKUNDANT: Espen Bjervig var ute i løypa som sekundant under stafetten.

Langrennssjef Espen Bjervig har flere dager sagt at alt skal evalueres etter mesterskapet. VG spurte nylig Bjervig hva han tenker om kommunikasjonen mellom trenere, ledelse og utøvere.

– Vi kan sikkert alltid bli bedre på ting, svarte Bjervig.

Kommunikasjonen er bare en del av kontroversene hittil i mesterskapet. I tillegg følte Emil Iversen seg dolket i ryggen da han ble vraket til 15-kilometeren. Trønderen hevdet at han var lovt en plass på distansen.

Senere ble 30-åringen tatt ut på stafetten, uten å ha gått et eneste skirenn siden 1. Januar.

TUNGT: Emil Iversen fikk det tungt på sin stafettetappe.

Hjelmeset mener coronakaoset som oppstod i Seiser Alm må ta mesteparten av skylden til at det har blitt luftet unormalt mye frustrasjon i media.

– At det ble slik er ekstremt dumt. Det gjorde at de havnet på etterskudd allerede før mesterskapet startet. Alle planene de hadde lagt inn mot mesterskapet ble brått endret. Men lederne burde håndtert det bedre. De var ute og kjøre med at de ikke hadde nok folk, spesielt på kvinnesiden, mener Hjelmeset, før han raskt legger til:

– Man kan ikke bare sende noen ned på 1800 meters høyde uten å ha høydegrunnlaget. Da blir resultatene som de har blitt. Espen angrer nok på måten han har kommunisert rundt dette, noe jeg forstår at Maiken reagerer på.

Bråket rundt Emil Iversen og uttaket på 15-kilometeren, mener Hjelmeset man måtte ta høyde for.

– Emil har alltid vært ivrig med kommentarer i media. Så må man bestemme seg for om det er noe man vil ha eller ikke. I denne situasjonen mener jeg ledelsen burde gjort jobben sin og stoppet det. De håndterte hele uttaket og formidlingen feil. Også det bar preg av at de er på etterskudd. Det er klart at slike ting blir en energilekkasje.

Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli er overrasket over hvordan ledelsen har agert rundt OL siden covidsmitten i Seiser Alm ble kjent.

– Jeg tenker mest på deres øverste leder, Espen Bjervig, og måten han har uttrykt seg på. Etter de første positive covid-testene sa da at «dette er ikke så veldig gøy lenger». Jeg skjønner at han sier det, men måten han sa det på gjorde at jeg tenkte at han nesten hadde gitt opp, mistet motet. Hvilken ledelse er det? spør Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli til VG og fortsetter:

– I en slik krisesituasjon tror jeg det er viktig at den øverste lederen er positiv, ser mulighetene og holde motet oppe. Måten han agerte på da tror jeg kunne bidra til å skape usikkerhet i resten av troppen. Og med usikkerhet kan det oppstå splittelse.

Kommentatoren trekker frem uttakene, kommunikasjonen, høydeforberedelsene, valget om ikke å fylle opp kvinnetroppen og resultatene, særlig blant kvinnene som momenter å stille spørsmål rundt.

IRRITERT: Adressa-kommentator Birger Løfaldli.

– Resultatene til kvinnene er mye svakere enn de ti siste årene, hvor det nesten var vært usunne gode resultater. Så er jo det påvirket av at Heidi Weng er ute med covid og Anne Kjersti Kalvå er hjemme, men det unnskylder ikke alt. Resultatene til Therese Johaug dekker litt over svikten her. Det er spesielt at de som har bortimot fullverdige team på siden av laget, Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, er de som dekker over resultatene, sier Løfaldli og mener at det er noe som har gått galt når det gjelder rekruttering:

– Ledelsen har sannsynligvis vært litt søvnig. Ledelsen i norsk langrenn har ansvaret for å legge best mulig til rette slik at det kommer opp norske talenter, selv om de sikkert kan føle det er urettferdig når de også kritiseres for å være for gode.

Løfaldli reagerer på hvordan langrennslandslaget har fremstått under de olympiske lekene:

– I løpet av OL har vi sett at dette ikke er en samlet gruppe. Vi ser tegn på splittelse og at samholdet har slått sprekker. Det aller verste eksempelet er Emil Iversen, som gikk ut kvelden før lagkompisene skulle gå 15-kilometer i OL. Uansett om han har en god sak eller ikke, det er et tegn på at noe ikke er bra når han går til NRK på den måten.

Løfaldli var selv ute med kritikk etter uttaket til 15-kilometeren, og Bjervig svarte med å gå i strupen på kommentatoren.

– Jeg blir litt frustrert over at han (Løfaldli) skaper seg en fiktiv sannhet, og skaper vanvittig mye arbeid for oss med å forklare ting som han synser om, sa Bjervig til VG.

På pressekonferansen før herrenes femmil avdramatiserte Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Eirik Myhr Nossum situasjonen.

– Det er nok ganske mye bedre stemning enn hva jeg har fått spørsmål om hjemmefra, sier Røthe.

– Da jeg satt alene i Italia hadde jeg mer tid til å leser aviser. Da lurte jeg på hva som foregikk her, men da jeg kom hit var det bare god stemning og jeg kjente ikke igjen situasjonen ut fra det som sto i avisene, sier Krüger.