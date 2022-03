forrige



Fra 25. plass i NM til seier i verdenscupen: − Det er store kontraster

FALUN/OSLO (VG) Etter ett år ble Didrik Tønseths nye satsing kronet med seier i verdenscupen. Men 30-åringen er usikker på om han kommer tilbake på landslaget.

– Det er store kontraster, sier Tønseth til VG. Han avsluttet forrige sesong allerede i januar. Han ble nummer 25 i NM på sin egen hjemmebane i Trondheim – slått med 2,42 av vinneren Emil Iversen.

– Folk gikk bare fra meg. Det er akkurat like tungt å gå i dag. Men det er bare det at fartsnålen står på 5 km i timen kjappere, sier han. Han går Birkebeinerrennet neste helg og skal forlenge sesongen så langt han kan ett år etter at det meste gikk på tverke.

30-åringen åpnet friskt på dagens 15-kilometer i friteknikk i Falun og økte avstanden til konkurrentene utover i løpet. I mål var han ni sekunder foran Calle Halfvarsson og med 20,4 sekunder ned til Harald Østberg Amundsen på 3. plass.

Dette er Tønseths første individuelle verdenscupseier siden Lillehammer i desember 2014 og hans fjerde totalt.

– At det skulle ende slik med pallplass sist og seier her er utrolig bra. Det er lenge siden jeg har gått et bra renn. Dette betyr veldig mye, sier Tønseth til TV3.

Han startet sin nye satsing for ett år siden. Syv personer har vært involverte. Trond Nystad er trener. Med seg på øktene har Tønseth hatt NTNU-student og tidligere skiløper Einar Moxnes. Han skrive masteroppgave om Tønseths trening med NTNU-professor Øyvind Sandbakk som er veileder.

I mai er oppgaven om Tønseth vei tilbake til toppen klar.

– Jeg har hatt et vanvittig bra lag rundt meg. De har jobbet alt de makter hver dag. Og så er jeg pliktoppfyllende selv også, sier Tønseth. Trønderen har trent mer enn noen gang – han anslår selv 1050 timer – men har fått ting til fungere på en helt annen måte.

– Den daglig oppfølgingen i Trondheim har vært forskjellen, mener han selv.

– Det er vanvittig imponerende. Jeg vet hvor hardt han har jobbet i alle år. Han har vært den som tar dette mest seriøst og jobber hardest. Jeg unner han denne seieren, og det tror jeg alle de andre landslagsguttene også gjør. Et stort øyeblikk for Didrik og også for Calle Halfvarsson at han viser at han fortsatt har det i seg, sier TV3-ekspert Niklas Dyrhaug.

For Calle Halfvarsson var dagens 15-kilometer en stor opptur. Etter en tøff sesong har 32-åringen sagt at han er usikker på om han har råd til å fortsette karrieren.

– Vi får se hva som blir utgangspunktet for neste sesong, om landslaget vil ha meg med ett år til. Så må jeg se om jeg har råd til å fortsette, sier Halfvarsson til Aftonbladet.

De norske preger resultatlisten i Falun med Hans Christer Holund på en 4. plass, Martin Løwstrøm Nyenget på 5. plass og Sjur Røte på 6. plass.

På startstreken manglet Johannes Høsflot Klæbo som er hjemme, samt Alexandr Bolsjunov og russerne som er utestengt. Bolsjunov vant her i fjor.

Didrik Tønseth skjønner godt at han ble kuttet ut på landslaget etter fjoråret. Det siste året har han likevel vært med på en del samlinger og hatt en avtale med landslaget han kaller «real».

– Hele laget unner Didrik dette veldig. Inkludert meg. Jeg utrolig glad for at han er tilbake på den store scenen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Han hevder at han liker det vanskelige uttaket som ligger foran ham.

– Didrik har gode forhandlingskort etter å ha vært på pallen både i skøyting og klassisk, sier han.

– Vi finner helt sikkert en god løsning, sier Tønseth som i februar sikret seg kontrakter med sine viktigste støttespillere for neste sesong.

– Kan du takke nei?

– Vi får se. Det er vel noen regler om at du ikke kan takke nei. Det henger igjen fra Petter-tiden, svarer Tønseth med henvisning til Petter Northug.

Harald Østberg Amundsen sier helt sikkert ikke nei. 23-åringen kom på pallen i aller siste forsøk. Dermed har alle de seks løperne på allround-laget pallplasseringer denne sesongen.

– Det var en lettelse og utrolig deilig, sier Østberg Amundsen etter 3.-plassen.

– Jeg føler at jeg kan senke skuldrene. Jeg er fem år yngre enn nest yngste mann. Så kanskje det spiller i min favør. Heldigvis, legger han til.