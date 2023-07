HIT, MEN IKKE LENGER: Johannes Høsflot Klæbo henger på veggen på Olympiatoppen, men han har ikke adgang til å komme inn døren.

Utestengte Klæbo henger igjen på Olympiatoppen

TRONDHEIM (VG) Med Johannes Høsflot Klæbos (26) nei til landslaget, forsvant Olympiatoppens ressurser. Men han henger likevel igjen som «posterboy».

– Jeg synes det er hyggelig og morsomt at de har plakaten av meg ved inngangen på Olympiatoppen her i Trondheim. Nei, jeg vil ikke ha den fjernet. Jeg synes det er en ære å være avbildet på Olympiatoppen i hjembyen min. Og det at jeg ikke er velkommen inn der, lever jeg godt med, sier Klæbo til VG.

Skiløperen takket i våres nei til tilbudet om landslagsplass, og har siden uttrykt frustrasjon og misnøye med Skiforbundet. Som en konsekvens av avslaget, har han mistet tilgangen til Olympiatoppens ressurser.

Likevel henger det en stor plakat av ham ved inngangen til Olympiatoppens senter i Trondheim – ved siden av den trønderske kombinertløperen Jørgen Graabak.

Olympiatoppen deler bygg med Trondheim Idrettsklinikk (fysioterapeuter, ernæringskonsulenter og fysiske trenere), og toppidrettssjef Tore Øvrebø sier til VG at plakaten tilhører Trondheim Idrettsklinikk. Øvrebø har ikke besvart VGs oppfølgingsspørsmål om at Olympiatoppens logo vel å merke er en del av Klæbo-plakaten.

Klæbos team og Skiforbundet har vært i forhandlinger om en representasjonsavtale som gjør at han kan gå verdenscup til vinteren.

Foreløpig har ikke partene kommet i mål.

Skiforbundet har en regel regelRegel 205.2 i Norges Skiforbunds (NSF) fellesregelement: "Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter". som sier at en i utgangspunktet ikke skal få representere Norge i konkurranser om man takker nei til forbundets plass.

– Jeg visste at utestengelse fra Olympiatoppen var en del av det å ikke være på landslaget, eller det at jeg ikke har en representasjonsavtale som er status i dag. Sånn sett er det ingen overraskelse for meg, sier Klæbo.

TEAM KLÆBO: Medierådgiver Lasse Gimnes, skiløper Johannes Høsflot Klæbo, manager-pappa Haakon Klæbo og trener-morfar Kåre Høsflot.

Han har bladd opp for en egen rulleski-mølle i garasjen på Byåsen i Trondheim for å kunne gjøre trening og tester som han tidligere har gjort på Olympiatoppen.

– Jeg kan ikke si at utestengelsen plager meg, eller hindrer meg i å gjøre det treningsarbeidet jeg skal gjøre. Jeg har jo også skaffet meg en ny mølle, og den vil være til stor hjelp slik at vi får kjørt de testene på møllen som vi tidligere har gjort på Olympiatoppen, sier Klæbo.

Info Dette er en representasjonsavtale Der landslagsuttatte utøvere skriver under på en avtale for hele kalenderåret, vil det for Klæbos del være snakk om å representere Norges Skiforbund i bestemte perioder av året.

Han vil da skrive under en representasjonsavtale for ett eller flere enkeltrenn, eller en lengre periode som hele vinterhalvåret.

Petter Northug hadde en representasjonsavtale som varte en hel vintersesong. Det vil si fra før første verdenscuprenn og frem til en stund etter at det siste verdenscuprennet var over.

Å representere landslaget i gitte perioder av året innebærer også plikter for en utøver.

Representasjonsavtalen regulerer blant annet utøverens plikter av sportslig- og markedsmessig art, som når man skal bruke forbundets representasjonstøy og logoer på bekledning. Hvor mange ganger man skal delta på såkalte markedsoppdrag i sesong. Den forteller også noe om Norges Skiforbunds spilleregler, som kunnskap om antidopingreglement, plikter overfor medier m.m. Klæbos nei gjør at han må ordne et helt eget opplegg for alt – som trening, ski-parken og medisinsk behandling. Kilde: NSF og advokat Hans Erik Johnsen Vis mer