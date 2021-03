I TYSKLAND: Harald Østberg Amundsen har brukt den siste halvannen uken til å forberede seg i VM-løypene. Foto: Lise Åserud, NTB

Norsk juvel (22) spionerte på Bolsjunov – utelukker ikke gull i VM-debuten

OBERSTDORF (VG) Skøytespesialist Harald Østberg Amundsen (22) er ydmyk, men fryktløs før onsdagens 15 kilometer.

For tre måneder siden distanserte Amundsen to år eldre Johannes Høsflot Klæbo (24) med 17 sekunder under 15-kilometeren i norgescupen på Lillehammer. Onsdag klokken 13.15 VM-debuterer Asker-gutten på samme øvelse her i Oberstdorf. Med et lurt smil forteller Amundsen om ambisjonene.

– Det kan bli alt fra medalje til nummer 15. Alle vi norske er medaljekandidater. Jeg har slått en del av de guttene her på en skøytedistanse før, sier 22-åringen til VG.

– Tør du å drømme om gull?

– Ja, altså ... Alt kan skje hvis jeg har en dag hvor jeg får ut alt. Det tror jeg at jeg er god nok til. Men jeg blir ikke skuffet hvis jeg reiser hjem uten gull. Sånn er det ikke.

– Men du har selvtillit?

– Ja, det har jeg. Jeg har prestert bra og jevnt denne sesongen. Jeg føler jeg har god grunn til å ha selvtillit på denne distansen. Jeg er i VM-troppen for en grunn.

– Enormt spennende

I oppveksten drev Amundsen både med fotball og langrenn. Sammen med tvillingsøsteren Hedda gikk han mye på ski hjemme i Asker og ved hytta i Gaustablikk-området. På videregående tok han valget om å fokusere all energi på å bli best mulig i langrenn.

Det bidro til at Amundsen i fjor ble U23-verdensmester på tremilen i tyske Oberwiesenthal. Siden den gang har skøytespesialisten banket flere profilerte seniorløpere.

I tillegg til 1. plassen på Lillehammer 5. desember, har Amundsen tatt NM-bronse, blitt nummer to på Beitostølen og gått inn til fjerde beste tid på Lygna denne sesongen.

– Harald er enormt spennende. Han er virkelig en mann for fremtiden. Dette er ikke det siste mesterskapet han går, sier landslagstrener Erik Myhr Nossum til VG.

Spionerte på Bolsjunov

Amundsens filosofi handler blant annet om alltid å trene med kvalitet. Antall timer per uke er ikke avgjørende, mener 22-åringen. Ikke så lenge nivået på øktene er så høyt som mulig, sier han.

En annen suksessfaktor er å studere andre løpere. Amundsen mener det er en nøkkel for unge gutter og jenter. Selv ser Asker-karen opp til blant andre Aleksandr Bolsjunov. Russeren ble verdensmester på tremilen tidligere i VM. Amundsen tror 24-åringen er mannen å slå også onsdag ettermiddag. Samtidig deler den norske unggutten en «spionhistorie» fra verdenscuphelgen i svenske Falun i januar.

– Jeg så ham i løypene før start. Så jeg brukte litt av oppvarmingen til å legge meg i rygg på ham, bare for å kjenne litt på det. Det var en inspirasjon. Men jeg fikk jo bank av ham da, sier Amundsen, som ikke tror Bolsjunov fikk det med seg.

– Var det noe spesielt du bet deg merke i?

– Han ser ut som en kar med selvtillit. Jeg prøvde å sluke til meg litt av det. Han går jo bra teknisk på ski og er sterk. Han er en inspirasjon – og han blir den største konkurrenten.

Distré

Hvis Amundsen skal oppnå målet om en maksimal dag i de tøffe, solfylte løypene i Oberstdorf, er det en del praktiske ting som må være på plass.

Overfor VG forteller 22-åringen at det ikke nødvendigvis blir en selvfølge.

– Jeg har aldri vært i et senior-VM før. Det blir mye å lære. Jeg må prøve å henge med på alt som skal fikses og leveres. Jeg må møte opp til riktig sted og tidspunkt. Jeg prøver å være ekstra nøye på det slik at jeg ikke gjør noe dumt, sier Amundsen og gliser.

– Pleier du å gjøre noe dumt da?

– Ha-ha. Nja. Jeg kan være distré. Men jeg prøver å være på skjema!