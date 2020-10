NYTT HUS: Bjørn Dæhlie har kjøpt seg hus i Vesterålen i Nordland. Foto: Helge Mikalsen, VG

Bjørn Dæhlie kjøper hus i «Norges svar på Monaco»

Bjørn Dæhlie (53) har kjøpt seg nytt hus – i Bø kommune i Vesterålen. Kommunen har vakt oppsikt ved å kutte i formuesskatten.

Ordfører Sture Pedersen (H) har vært i kontakt med Dæhlie mandag og ønsker skikongen velkommen:

– Her er gode skiforhold, sier han til VG.

Det var Vesteraalens Avis som meldte om boligkjøpet. Dæhlie skal ha punget ut 1,2 millioner kroner for huset fra 1963. Det er ikke kjent om 53-åringen planlegger å bosette seg i Bø eller hvorfor han har kjøpt huset.

– Jeg ble overrasket, men også glad da jeg oppdaget hvem som hadde kjøpt boligen vår. Jeg fulgte godt med på TV da han hadde sin storhetstid som langrennsløper, sier boligselger Inger Helene Solheim til Bladet Vesterålen.

Bø kommune har tidligere fått merkelappen «Norges svar på Monaco». Ved nyttår kutter nemlig kommunen i den omdiskuterte formuesskatten.

Formuesskatten i Norge er i dag på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra. I Bø skal den totale formuesskatten kuttes til 0,35 prosent. Kommunen har allerede opplevd en effekt ved at flere mangemillionærer har meldt flytting til nordlandskommunen.

– Det er flere som tror at de bare stikker unna for å slippe skatt, men mange vil bidra på en positiv måte for Bø og Distrikts-Norge, sier ordfører Pedersen.

Ifølge Finansavisen hadde Dæhlie en ligningsformue på 415 millioner kroner i fjor. Den tidligere skihelten har plassert store deler av formuen i eiendom, og Dæhlies reelle verdier er trolig langt høyere.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Bjørn Dæhlie om boligkjøpet.

Bø-ordføreren vakte oppsikt da han lanserte det radikale skattegrepet i fjor. For Pedersen handler det om kommunens fremtid. Bø har vært preget av fraflytting i mange år, men kuttet i formuesskatten lokker nå nye krefter til øykommunen med drøye 2500 innbyggere.

– Jeg er ute etter folk som vil investere og lage arbeidsplasser i Bø. Flere har kommet til meg, og jeg vet om flere som kommer i fremtiden. Jeg er opptatt av at de skal bidra på en konstruktiv måte. Vi er avhengig av å skaffe kapital for å overleve som kommune, sier Pedersen.

Han føler seg sviktet av den norske stat. Bø har få statlige arbeidsplasser, noe som gjør at ordføreren fortsetter å fri til det private. I fremtiden skal det blant annet satses på turisme.

– Jeg vet om planlagte investeringer i hundremillionersklassen i Bø. Det skal investeres ganske tungt, og vi må ha nye arbeidsplasser for å overleve som kommune. Det offentlige Norge har forlatt oss, men Bjørn og andre med han er med og bidrar på en positiv måte, mener Pedersen.

Ved kommunestyrevalget i 2019 fikk Pedersen og Høyre 57,5 prosent av stemmene.

Bjørn Dæhlie har åtte OL-gull og ni VM-gull som langrennsløper. Totalt vant han 29 medaljer i store mesterskap før han la opp i 2001. Etter karrieren har han først og fremst konsentrert seg om forretningsvirksomhet. Han har blant annet utviklet sitt eget klesmerke gjennom selskapet BJ Sport AS, og investert tungt i eiendom.

