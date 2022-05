KLAR FOR NY SESONG: Ingvild Flugstad Østberg, her utenfor Holmenkollen restaurant i Oslo onsdag formiddag. Hun satser på egen hånd etter å ha blitt utelatt fra landslaget.

Ingvild Flugstad Østberg om den brutale julebeskjeden: − Helt jævlig

HOLMENKOLLEN (VG) Ingvild Flugstad Østberg (31) var i ferd med å komme seg i praktslag som gjorde at hun ved juletider drømte om det helt store under OL. Så kom beskjeden som sørget for den verste perioden i karrieren hennes.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Helt jævlig, rett og slett, sier Østberg om samtalen med landslagslegen like etter julaften i fjor, som innebar at hun igjen ble nektet å gå konkurranser for Norge.

31-åringen har skrudd tiden et snaut halvår tilbake i samtale med VG på Holmenkollen restaurant i Oslo.

Det er faktisk første gang hun snakker med mediene siden før jul. Onsdag arrangerte nemlig Østberg et pressetreff på egen hånd der hun meddelte at karrieren som skiløper fortsetter.

STJERNEN ER ALENE: Det var ingen logoer, glitter og glamour da Ingvild Flugstad Østberg holdt pressekonferanse om sitt eget opplegg kommende sesong.

Kaller vraking trist og rart

Lysten og motivasjonen er der fortsatt.

Men satsingen skjer altså privat og alene.

Etter 14 år på landslaget ble hun nemlig vraket til den kommende VM-sesongen. Hun kaller avgjørelsen fra skiledelsen forståelig, men både rart og trist at hun ikke kunne ikke tilbys plass på et lag hun har vært en del av i 14 år.

Begrunnelsen var at hun har gått svært få skirenn siden 2019, fordi hun ikke har oppfylt forbundets krav til helseattesten. Det har med andre ord vært mange nedslående beskjeder de siste tre og et halvt årene.

Info Ingvild Flugstad Østbergs meritter: OL: Gull i lagsprint og individuelt sprintsølv i Sotsji 2014. Gullvinner stafett i Pyeongchang 2018.

VM: Gull i lagsprint i Falun 2015. Tre sølv på henholdsvis 15 kilometer med skibytte, stafett og 30 kilometer i Seefeld 2019. I samme mesterskap ble det bronse i både lagsprint og 10 kilometer. Verdenscup: Debut i Drammen i mars 2008. Har siden tatt 17 individuelle seire og 72 pallplasseringer. Vis mer

– Den største nedturen

Men sist vinter trodde Østberg virkelig hun hadde snudd situasjonen.

Hun fikk klarsignal til å gå skirenn like før sesongstart og et skreddersydd konkurranseopplegg av trenerne. Østberg fikk gå de konkurransene som ville få henne både klar og kvalifisert for det store målet: OL i Beijing i februar.

Det startet ikke fullt så bra, men utviklingen var enorm på bare noen uker. Østberg endte opp på åttendeplass, bare et snaut halvminutt bak Therese Johaug under et verdenscuprenn i midten av desember.

Østberg måtte overfor VG den gangen stolt medgi at formstigningen hadde gått langt raskere enn hun trodde.

VAR NÆR JOHAUG: Ingvild Flugstad Østberg, her fra det siste skirennet hun har gått. I Davos i desember i 2021 ble hun nummer åtte.

– Helt fryktelig

Men bare noen uker senere, den 2. juledag i fjor, ble drømmen knust.

– Det har vært den største sportslige nedturen og tiden for meg, sier Østberg i dag.

Hun hadde så stor tro på at ting hadde ordnet seg, men før den viktigste perioden i fjorårets sesong klarte hun nok en gang ikke å innfri kravene i helseattesten.

– Jeg forsto det og forutsetningene var greie, men likevel var det helt fryktelig. Fordi du føler at alt du har jobbet for så innmari lenge og har brukt som motivasjon ikke var verdt noe. Jeg fikk ikke igjen noen ting.

Dermed gikk både Tour de Ski, OL og resten av sesongen uten henne.

– Det var brutalt, beskriver hun.

TØFFE MÅNEDER: For Ingvild Flugstad Østberg, her under en pressekonferanse onsdag.

Får med tidligere Johaug-trener

Hun er stolt over at hun klarte å glede seg over å se lagvenninnene konkurrere resten av vinteren og samtidig kose seg alene på skiturer i Oslo-marka.

Likevel endte også sesongen på en tøff måte og nå står hun uten landslagsplass.

Når hun nå fortsetter solosatsingen inn i en sesong der VM i Planica venter i februar, gjør hun det med oppfølging fra tidligere Johaug-trener, Pål Gunnar Mikkelsplass.

Gjøvik-dama har tatt telefoner til flere i skimiljøet for å få tips om hvordan hun skal finansiere og gjennomføre et opplegg, men virker ikke nevneverdig bekymret for det ennå.

HJELPER ØSTBERG: Pål Gunnar Mikkelsplass (høyre), her på en samling sammen med Therese Johaug for snaut to år siden.

– Utfordring å trene riktig og spise nok

En ting hun imidlertid må sørge for nå er en god helse. Det er den manglende balansen mellom trening og ernæring som har sørget for at Østberg ikke har oppfylt kravene i helseattesten til Norges Skiforbund og dermed fått nei til å delta på samlinger og startnekt i konkurranse i lange perioder.

Hun har i tillegg to lange skadeavbrekk på grunn av tretthetsbrudd, som settes i sammenheng med helsesituasjonen hennes de siste årene.

– Jeg har vært veldig åpen om at det har vært og er en utfordring for meg å få til å trene riktig og spise nok. Akkurat hvorfor jeg ikke har fått det til, skulle jeg ønske at jeg også visste. Det burde vært mulig å få til når jeg har et så stort ønske om å prestere ski, sier Østberg nå.

– Det er en så enkel og brutal beskjed, som jeg også må tørre og klare å høre. Da har jeg problemer og utfordringer med det, som jeg må jobbe med hver dag.

En nøkkel handler om å fortsette samarbeidet med helseteamet på Olympiatoppen hvis hun skal få gå skirenn i november.

– Jeg er forberedt på at jeg må gjøre endringer. Akkurat hva det er, har jeg ikke svar på akkurat nå. Men jeg vet det må endringer til og at det vil være vanskelig for meg, både å trene mindre og annerledes – og samtidig spise mer og annerledes.