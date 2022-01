TETTE: Arild Monsen er trener for Johannes Høsflot Klæbo og de andre sprinterne. Her feirer under VM i 2019.

Sprintlandslagstrener Monsen testet positivt etter OL-samling

Arild Monsen har testet positivt for coronaviruset – under to uker før OL starter. Skiforbundet jobber nå på spreng med å kartlegge nærkontakter og mulige karantener. Johannes Høsflot Klæbo er blant dem som kan få utsatt OL-reise.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Monsen, som er trener for Johannes Høsflot Klæbo og de andre ski-sprinterne, testet positivt på en antigentest ved ankomst Gardermoen søndag da han kom hjem fra høydesamlingen i Seiser Alm. Monsen testet også positivt på PCR-test i dag (mandag).

Monsen har vært på samling i drøyt to uker i de italienske fjellene.

OL-utøverne i langrenn er fremdeles i Seiser Alm. Der testet alle negativt på hurtigtester i går og i dag. Mandag venter PCR-test med antatt svar tirsdag. De reiser til Norge onsdag, før OL-troppen flyr til Kina torsdag. Første øvelse for ski-herrene er 6. februar.

Info OL-TROPPEN I LANGRENN Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Therese Johaug

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Heidi Weng

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Pål Golberg

Sjur Røthe

Anne Kjersti Kalvå

Mathilde Myhrvold Vis mer

– Jeg ble sjokkert, og synes utrolig synd på Arild. Det er veldig trist, sier langrennssjef Espen Bjervig, som er i Norge, til VG.

– Det var det verste som kunne skje. Smitte i troppen så tett innpå avreise OL, sier Bjervig.

Eirik Myhr Nossum, landslagstrener for allrounderne, delte rom med Monsen og er nærkontakt.

– Selvfølgelig et form for sjokk å få beskjeden for alle, men inntil videre forbereder vi oss på det som kommer på best mulig måte, sier Nossum til VG.

Skiforbundet jobber på spreng med å kartlegge nærkontakter nå og finne ut hvordan det er med karantener.

I Italia gjelder ikke karantene for nærkontakter hvis man har tatt booster-dose eller er vaksinert innen de siste fire månedene (120 dager). Er man utenfor det, er det krav om fem dager karantene og negativ test.

Johannes Høsflot Klæbo er blant dem som risikerer karantene dersom han anses som nærkontakt. Da rekker han muligens ikke Beijing-flyet som går 27. januar, og må heller innstille seg på flyet til Olympiatoppen 31. januar.

– Det kan skje. Men nå jobber vi på spreng. Det verste utfallet er fem dager i Italia, men det går et nytt fly 31. januar. Da kan han rekke det, sier Bjervig.

Herreløperne trener kun rundt hotellet mandag, mens kvinnene trener som vanlig da de ikke er definert som nærkontakter.

Arild Monsen og landslagslege Øystein Andersen har ikke besvart VGs henvendelser mandag formiddag.

Ole Morten Iversen, landslagstrener for kvinnene, hadde samme hjemreise som Monsen, men testet negativt.

– Selvsagt overrasket, men samtidig som man ikke kan bli overrasket over en positiv test i disse dager, skriver Iversen i SMS til VG.

Sist uke testet hopperne Daniel-André Tande og Johann André Forfang positivt. Det er dermed usikkert om de rekker OL. To negative tester i løpet av de fire siste døgnene før avreise gjelder for de som vil komme inn i Kina under OL.

Positiv PCR-test før avreise innebærer innreiseforbud til Kina. Olympiatoppen har i samarbeid med andre nasjoner satt opp to avganger med charterfly til Beijing, 27. og 31. januar.

Hvis en utøver, trener eller leder har fått påvist coronainfeksjon de siste 30 dagene før første OL-konkurranse, må vedkommende med 24 timer mellomrom avlegge to negative tester – i tillegg til de obligatoriske to, og mer enn 24 timer før disse.

Alle må hver dag de siste 14 dagene før avreise – via en applikasjon på smarttelefonen – registrere «dagens» helsesituasjon.