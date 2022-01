TETTE: Arild Monsen er trener for Johannes Høsflot Klæbo og de andre sprinterne.

Arild Monsen testet positivt etter OL-samling

Landslagstrener Arild Monsen har testet positivt for coronaviruset – under to uker før OL starter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Monsen, som er trener for Johannes Høsflot Klæbo og de andre sprinterne, testet positivt på en antigentest ved ankomst Gardermoen, og på PCR-test i dag, da han reiste hjem fra Seiser Alm i går.

Monsen vært på høydesamling med OL-utøverne i langrenn i drøyt to uker i høyden i Nord-Italia. Langrennsløperne reiser til OL i Kina torsdag. Første øvelse er 5. februar.

– Jeg ble sjokkert, og synes utrolig synd på Arild. Det er veldig trist, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Han synes synd på Monsen nå.

– Det var det verste som kunne skje. Smitte i troppen så tett innpå avreise OL, sier Bjervig.

Arild Monsen og landslagslege Øystein Andersen har ikke besvart VGs henvendelser mandag morgen.

Alle løpere, trenere og øvrig støtteapparat i Italia har testet negativt på hurtigtester i går og i dag. De mannlige løperne trener kun rundt hotellet i Italia i dag, opplyser Skiforbundet.

Eirik Myhr Nossum, landslagstrener for allrounderne, er definert som nærkontakt med Monsen. Skiforbundet jobber på spreng med å kartlegge nærkontakter.

– Alle ble testet i går (søndag) og i dag (mandag). Eirik (Myhr Nossum) bodde med Arild og er nærkontakt, så han er inne på rommet nå, sier Bjervig.

Ole Morten Iversen, landslagstrener for kvinnene, hadde samme hjemreise som Monsen, men testet negativt.

Smittetallene i Europa er høye for tiden, også i Norge og i Italia, hvor langrennsløperne har oppholdt seg.

Sist uke testet hopperne Daniel-André Tande og Johann André Forfang positivt. Det er dermed usikkert om de rekker OL. To negative tester i løpet av de fire siste døgnene før avreise gjelder for de som vil komme inn i Kina under OL.

Positiv PCR-test før avreise innebærer innreiseforbud til Kina. Olympiatoppen har i samarbeid med andre nasjoner satt opp to avganger med charterfly til Beijing, 27. og 31. januar.

Hvis en utøver, trener eller leder har fått påvist coronainfeksjon de siste 30 dagene før første OL-konkurranse, må vedkommende med 24 timer mellomrom avlegge to negative tester – i tillegg til de obligatoriske to, og mer enn 24 timer før disse.

Alle må hver dag de siste 14 dagene før avreise – via en applikasjon på smarttelefonen – registrere «dagens» helsesituasjon.