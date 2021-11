I EGEN KLASSE: Aleksandr Terentjev var best i både prologen og sprintfinalen. Johannes Høsflot Klæbo hadde nok med å se bakover og sikre andreplassen.

Russisk ekstase etter Terentjev-oppvisning: − Mirakel

RUKA (VG) Aleksandr Terentjev (22) ble den første utlendingen til å beseire Johannes Høsflot Klæbo (25) i sprint på tre år. Det tas godt imot i Russland.

– Jeg er veldig glad for å vinne her med så hard konkurranse. Finalen var veldig vanskelig, allerede i semifinalen tenkte jeg at jeg ikke skulle gå videre.

Det sa Terentjev, den overraskende vinneren av klassisksprinten, i verdenscupåpningen til russiske Matsj TV.

– Et stort mirakel, men det betyr mye, sier russiske treneren Egor Sorin ifølge Championat.

Sprintkongen Johannes Høsflot Klæbo hadde en solid luke inn i siste motbakke før oppløpet. Men trønderen ble tatt igjen av Terentjev – og kraftig satt på plass.

– En kjent teknikk, bare litt bedre. Det ser ut som det må finnes opp noe «Klæbo 3.0» her, sa Klæbo, kjent for sitt klyv fra Ruka i 2017, til pressen etter annenplassen.

Menn: 1) Aleksandr Terentjev, Russland, 2) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 3) Erik Valnes, Norge, 4) Richard Jouve, Frankrike, 5) Håvard Solås Taugbøl, Norge, 6) Joni Mäki, Finland. Øvrige norske, slått ut i semifinale: 9) Pål Golberg. Slått ut i kvartfinale: 30) Aaron Aakre Rysstad. Slått ut i prologen: 49) Emil Iversen. Kvinner: 1) Maja Dahlqvist, Sverige, 2) Johanna Hagström, Sverige, 3) Maiken Caspersen Falla, Norge, 4) Johanna Matintalo, Finland, 5) Katri Lylynperä, Finland, 6) Frida Karlsson, Sverige. Øvrige norske slått ut i semifinale: 11) Lotta Udnes Weng. Slått ut i kvartfinale: 17) Anna Svendsen, 21) Ane Appelkvist Stenseth, 22) Mathilde Myrvold. Slått ut i prologen: 36) Heidi Weng. Vis mer

Klæbo har vunnet alt av sprinter de siste sesongene, foruten to nederlag for Erik Valnes (Ruka 2020 og Beitostølen 2019).

– Det kom en kanonkule fra en annen planet, sa tredjemann Erik Valnes til Aftenposten og NTB om Terentjev.

Sist Klæbo ble slått av utenlandske konkurrenter i sprint var på Lillehammer før i november 2018, da han ødela staven i semifinalen og mistet besinnelsen. Federico Pellegrino vant.

Helgen i forkant, i Ruka 2018, gjorde Klæbo en gigabrøler på oppløpet og ga seieren til Aleksandr Bolsjunov.

Aleksandr Bolsjunov røk fredag ut i kvartfinalen:

22 år gamle Terentjev har gått i verdenscupen siden 2019. Hans beste resultater fra tidligere er to 8.-plasser i sprint. I VM-sprinten forrige sesong ble han nummer 14. Han vant sprinten i U23-VM sist vinter.

– Terentjev viste at han er den beste sprinteren. Klassisk er hans trone. Han har tatt et veldig stort skritt fremover, spesielt fysisk, sier skitrener Sergej Krjanin, som tok VM-bronse i 2001 på femmil, ifølge Championat.

– Han er en ung kar med alt foran seg. Russland burde være stolte over at vi har slike karer, sier Krjanin.

– Terentjev vant disiplinen der Klæbo er utrolig sterk. Han bare knuste alle. Dette var et alvorlig slag for Klæbo, sier den russiske treneren Jurij Borodavko.

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe var raskt ute med å ta ut kometen til OL-troppen – selv om sprinten i Beijing er i fristil.

– Terentjev er bare et beist! Kongen av motbakke, uttalte den russiske kommentatorprofilen Dmitrij Guberniev.

Lørdag venter 10/15 kilometer klassisk i Ruka, mens det søndag er jaktstart.

