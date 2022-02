SLITEN: Maiken Caspersen Falla ga alt i den tunge sprintløypen, men det holdt ikke.

Historisk norsk fiasko på OL-sprinten – dobbelt svensk

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) 0/4. Null av fire. Det var antall norske kvinner i sprintfinalen i årets OL. Det har nesten aldri skjedd tidligere.

Det er første gang en sprintfinale går uten norske kvinner i OL siden 2006. Da gikk det fire i finalen, og Ella Gjømle ble nummer to i B-finalen.

Sist ingen norske var innenfor topp seks? Det har aldri skjedd før.

Info Norske kvinner i OL-sprintfinaler 2022: Ingen. 2018: Maiken Caspersen Falla (sølv) 2014: Maiken Caspersen Falla (gull), Ingvild Flugstad Østberg (sølv), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (4. plass) 2010: Marit Bjørgen (gull), Celine Brun-Lie (6. plass) 2006: Ella Gjømle (6. plass)* 2002: Anita Moen (bronse), Maj Helen Sorkmo (6. plass)* * gikk B-finale, kom på 2. plass. Vis mer

Tiril Udnes Weng klarte så vidt å spurtslå Natalja Neprjajeva i kvartfinalen, og fikk kastet skotuppen foran den russiske kvinnen etter å ha sakket litt akterut på oppløpet. I semifinalen ble det enda vanskeligere, og Weng røk ut.

– Det var høyt nivå. Jeg kjente fort at jeg hadde mer en nok med å henge på egentlig, sier hun til VG.

Lotta Udnes Weng klarte ikke følge opp tvillingsøsterens kvartfinale, og måtte se Jessica Diggins og Emma Ribom rase avgårde. Hun havnet nest sist.

– Det var skuffende. Jeg trodde jeg skulle henge på bedre, sier tvillingsøster Weng.

Maiken Caspersen Falla gjorde mer enn nok i sin kvartfinale, og distanserte sammen med Nadine Fähndrich de andre konkurrentene inn mot oppløpet. I semifinalen ville hun være med foran i feltet fra start, men ble parkert i den siste bakken. Hun kom inn på oppløpet i fjerdeposisjon, og gravde etter kreftene, men det holdt bare til 4. plass. Tiden var ikke god nok til finaleplass.

– Jeg føler jeg fikk ut det jeg var god for, og det er små ting som ikke bikker min vei, sier Falla.

Mathilde Myhrvold OL-debuterte med 5. plass i kvartfinalen, over var ikke i nærheten av å kunne utfordre Stepanova og Krehl som gikk videre.

– Det var kjedelig. Det ble hardt etter siste bakken, sier hun.

Null nordmenn til finalen.

UT: Tiril Udnes Weng røk ut i semifinalen.

– Kjipe dager

Med Johannes Høsflot Klæbo som et gyllent unntak, så ble det en skuffende norsk dag også på herresiden.

– Det er vi ikke fornøyde med. Vi skulle selvsagt vært to, og gjerne tre i finalen. Såpass ærlig må vi være. Vi har hatt ganske kjipe dager før OL, og ikke noe bra oppladning, så jeg håper og tror at dette skal gjøre oss skjerpa, og at vi kommer sterke utover i mesterskapet, sier Pål Golberg.

Han ble felt av kinesiske Wang i sin kvartfinale, og røk ut tidlig.

Heller ikke Håvard Taugbøl og Erik Valnes fikk noen drømmedag. De havnet som nummer fem og seks i semifinalen.

– Jeg havna baki der, og det ble bare kødd hele greia. Det er det dårligste løpet jeg har gjort. Det er kjipt, sier Valnes til Eurosport.

Deres tidligere lagkamerat Martin Johnsrud Sundby var ikke nådig i Eurosport-studio.

– De henger ikke med fra start i noen av heatene sine. De pleier å ligge fremme og dominere. Det gjør meg bekymra, sier han.

– Hvorfor er det sånn? Det er vanskelig å komme utenom at det ikke har med høyde å gjøre.

Svensk gulltog

I kvinnefinalen gikk det i stedet tre svenske damer: Jonna Sundling, Emma Ribom og Maja Dahlqvist. De hadde med seg Nadine Fähndrich, Jessie Diggins og Rosie Brennan.

«Ikke en eneste nordmann i finalen, ikke en eneste så langt øyet kan se», skrev Aftonbladets svenske reporter i deres liveoppdatering.

I finalen tok den svenske trioen ansvar, og organiserte et lite blå-gult OL-tog foran i sprintfeltet.

Lokomotivet Jonna Sundling ble nesten litt overrasket da hun plutselig hadde hektet av vognene bak seg, og på oppløpet gikk hun som ensom passasjer på en tom perrong.

Et soleklart svensk OL-gull til Sundling, mens Maja Dahlqvist spurtet inn til sølv foran Jessie Diggins på bronseplass.