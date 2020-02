AVLYST: Det tradisjonsrike Grenaderløpet ble avlyst grunnet snømangel. Dette gir en inntektssvikt på 40.000 kroner til arrangørklubbene. Foto: Henrik Munthe

Over 50 skirenn avlyst – klubbleder slår alarm

Denne sesongen har over 50 skirenn i Norge blitt avlyst. – Nå synes jeg det blinker blå varsellys for skiidretten utenfor Oslo-området, sier klubbleder.

Denne skisesongen har vært av det snøfattige slaget, noe skikretsene rundt i Norge har fått merke. I Norge er det 16 skikretser, og bare i de to nordligste kretsene (Finnmark og Troms) har alle skirenn gått som planlagt.

I Akershus skikrets og Telemark og Vestfold skikrets har det så langt denne sesongen blitt avlyst henholdsvis åtte og ni skirenn. I Østfold har ikke ett eneste skirenn blitt arrangert.

Ifølge informasjon fra Skiforbundet sine nettsider og bransjenettstedet langrenn.com, er over 50 skirenn fra Skiforbundets terminliste blitt avlyst denne sesongen. I tillegg er det mange såkalte karusellrenn – lavterskeltilbud for de yngste – og klubbrenn som det ikke er mulig å få en oversikt over.

Leder for langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad, synes situasjonen er lei.

– Det er først og fremst veldig trist at snøsituasjonen har vært sånn i år. Det er snøfattige vintrer der flest folk bor, noe som er utfordrende for de minste som skal lære seg å gå på ski. Når barn skal lære seg å gå på ski så vil man gjøre det i nærområdet, noe som ikke er enkelt i år. Det er ikke bra for rekrutteringen, slår Skogstad fast.

UTFORDRING: Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, synes situasjonen med varmere vintrer er utfordrende. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skogstad forteller at det kan være krevende for arrangører å arrangere skirenn med lite snø, og trekker frem NM på Konnerud som et eksempel. De varme vintrene er en utfordring, mener han.

– Vi får håpe at neste vinter ikke er lik. Det har vært perioder tidligere med varme vintrer, men jo flere det blir jo mer uheldig er det. Én vinter klarer vi, men situasjonen med varmere vintrer er en utfordring, forteller langrennslederen.

Slår alarm om utviklingen

Terje Bakke er sportslig leder for Grenland ski, som er en del av Vestfold og Telemark skikrets. Færre skirenn har ført til dårligere rekruttering i kretsen, mener han.

– Det viktigste for rekrutteringen er snø og muligheter for å trene på ski. Den største ulempen er at vi ikke har hatt snø. Det gjør at mange som kunne vært interessert, velger andre aktiviteter. Når barn og ungdom ikke får trent på ski, er de heller ikke motivert til å konkurrere på ski, forklarer mannen som har vært en del av skimiljøet i Telemark siden 1992.

Bakke opplyser om fallende rekruttering i Vestfold og Telemark de siste årene. Ifølge NRK hadde Vestfold og Telemark prosentvis størst frafall for barn mellom seks og 12 år fra 2011 til og med 2018. Dette er en trend som går igjen andre steder i landet også.

– Den vinteren som kom i år, gjør at det blir et ekstra tøft år. Det blir vanskelig for langrennssporten å være en idrett for hele landet, spesielt i de områdene med lite snø, sier en bekymret Bakke.

– Nå synes jeg det blinker blå varsellys for skiidretten utenfor Oslo-området, advarer Bakke.

For nettopp Oslo er en skikrets der de ikke har merket den samme nedgangen i rekrutteringen, forteller Espen Utaker, leder for langrennskomiteen i Oslo skikrets.

– Vi har hatt en god rekruttering de siste årene. Vi har vært den eneste kretsen som har hatt fremgang i rekrutteringen hvis man sammenligner med tall lenger bak i tid, sier Utaker.

Utaker kan opplyse om at blant annet juniorsatsingen til Oslo, Team Kollen, nå har et rekordstort antall utøvere, med hele 200 skiløpere.

– Det er flere grunner til at det er slik, men blant annet gode ressurser på trenersiden er en viktig årsak, sier Utaker.

– En ond sirkel

15. februar skulle det tradisjonsrike turrennet Grenaderløpet gått av stabelen. Slik ble det ikke i år. På grunn av snømangel ble skirennet, som vanligvis tiltrekker seg 300–400 løpere, avlyst.

Med normal påmelding ville dette gitt en inntekt på 40.000 kroner til de elleve klubbene som er med å arrangerer løpet, opplyser rennleder for Grenaderløpet, Håvard Lillegård.

Det å arrangere skirenn er viktige penger i klubbkassa.

– Å arrangere skirenn betyr viktige inntekter for å drifte skigruppa gjennom året, og med at skirenn blir avlyst betyr det at betydelige inntekter forsvinner for skiklubbene. Det kan igjen gå utover tilbudet skiklubbene kan gi. Det blir en ond sirkel, sier skileder Terje Bakke.

SNØFATTIG VINTER: Slik så det ut på skistadion på Konnerud 14 dager før NM ble arrangert. Foto: Terje Bendiksby

Ingen skirenn i Østfold

I Østfold skikrets er det ikke blitt arrangert ett eneste skirenn denne sesongen. Der har det blitt vurdert å arrangere rulleskirenn i de snøfattige tidene.

– Vi har lurt på om vi heller skulle arrangert rulleskirenn. Det er jo bra for å få aktivisert barna. Vi hadde en KM-helg i januar hvor det kunne vært aktuelt med rulleskirenn, men da kom det kuldegrader så det ble ikke mulig, forteller Sturla Korsæth, leder for langrennskomiteen i Østfold skikrets.

Korsæth forteller at det er mange som interessert i å få arrangert skirenn, men at det i fremtiden kan bli mer fokus på rulleski.

– Vi har bra med unger som liker langrenn og vi prøver å opprettholde et bra barmarkstilbud. Men selvsagt blir en litt bekymra for fremtiden, men vi må prøve å vri det litt mer over på rulleski for vår del. Rulleskisesongen er lengre enn skisesongen i Østfold, sier han.

