Johaug-rival kunne ikke gå etter skade: Måtte trene sittende før sesongen

TOBLACH (VG) Mens Therese Johaug knuste verdenseliten i sesongstarten måtte Ebba Andersson drive sittende trening, fordi hun ikke kunne gå på grunn av sin alvorlige skade. En drøy måned senere er hun tilbake i verdenseliten.

Selv med store problemer i oppkjøringen og fortsatte begrensninger i treningen har Andersson vært bare sekunder bak Johaug, både i Lenzerheide og Toblach under Tour de Ski.

20. november meldte den svenske avisen Expressen at den svenske skiløperen Ebba Andersson ikke kunne gå skirenn før neste kalenderår etter å ha ha falt og skadet kneet på en løpetur uken før. Da ble det klart at en betydelig del av denne sesongen ville ryke.

Etter sin andre pallplass i Tour de Ski rundt seks uker senere forteller Andersson hvor ille skaden var. For situasjonen var en annen i november da sesongstarten og desember ble spolert.

– Etter skaden hadde jeg vanskelig for å forestille meg at jeg skulle konkurrere på dette nivået, sier Andersson til VG og andre medier i pressesonen.

– Det var i alle fall en uke jeg ikke kunne gå som man burde gjøre, sier Andersson etter 3. plassen på den tredje etappen i Tour de Ski i Italia.

– Det er alvorlig å ikke kunne gå på en uke?

– Det var vel enda mer når jeg tenker etter, sier Andersson.

Hun forteller at hun ikke engang kunne trene stående på stakemaskin etter skaden da hun skulle bygge seg opp igjen.

– I begynnelsen kunne jeg ikke engang stå og dra på ski-ergometer, sier Andersson som måtte sitte på en benk og trene i stedet.

Derfor måtte hun kjøre mye styrketrening og treningsformer der hun ikke belastet skaden.

– Jeg hadde ikke noe valg, sier Andersson.

Det var ikke før i Tour de Ski at Andersson kunne returnere. Men på den første etappen var hun på direkten tilbake på pallen og var kun 12,9 sekunder bak Johaug. I Toblach ble hun på nytt nummer tre. Og fortsatt har hun begrensninger i treningen hun kan gjennomføre. Men hun er klar på at hun ikke har vondt lenger etter skaden.

Ingvild Flugstad Østberg har også kommet tilbake i toppen etter at hun fikk startnekt i november. I likhet med Ebba Andersson har hun vært gjennom de første duellene med verdenseliten først i Tour de Ski denne sesongen.

– Det har vist seg før når folk har vært skadet at de har kommet styrket ut av det, så det er mange måter å gjøre ting på, sier Østberg som forteller at hun har hørt rykter i løpet av høsten om at Ebba Andersson har vært i knallsterk form.

– Vi har hørt rykter i løpet av høsten at hun har vært i knallbra form, så jeg er ikke overrasket slikt sett, sier Østberg.

