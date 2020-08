SJANSELØS: Emil Iversen røk ut i åttedelsfinalen av sprinten under Blink-festivalen og slaktet seg selv etterpå. Foto: Carina Johansen

Iversen slakter seg selv: – Er her for å bli ydmyket

Emil Iversen (28) røk ut allerede i åttedelsfinalen av den spesielle sprinten under Blink-festivalen - og slaktet egne ferdigheter.

På grunn av smittevernhensyn gikk løperne to og to og i baner for å ha en viss avstand til hverandre.

Iversen møtte Sondre Ramse i åttendedelsfinalen, men var ikke i nærheten av å henge på.

– Det var blytungt. Jeg kjente med en gang at jeg ikke hadde sjanse. Jeg er jo egentlig mest her for å bli ydmyket. Det er bare å glede seg til vinteren. Jeg er fryktelig dårlig. Jeg er dårlig oppover, og bortover og flatt, men jeg er nå her for å prøve. Jeg er ikke redd for å tape og drite meg ut, sier den munnrappe skiløperen på NRKs sending.

Torsdag ble trønderen nummer tolv i Lysebotn opp, 3 minutter og 41 sekunder bak vinneren Simen Hegstad Krüger.

Klæbo overlegen

Forhåndsfavoritt og verdens beste sprinter Johannes Høsflot Klæbo gjorde som så mange ganger før i en sprintløype og distanserte konkurrentene én etter én.

I finalen møtte Klæbo sprinteren Gjøran Tefre som måtte slippe noen meter midtveis i finalen. Det endte med en solid luke, og Klæbo kunne rulle over målstreken i ensom majestet.

– Jeg har jo ikke sjans, for han er jo så god så. Han er jo umulig, men det er kult når man får sjansen til å måle seg, sier Tefre til NRK.

Seierherren selv synes det var tungt.

– Det har vært en lang dag, men det var morsomt at det gikk veien. Oppladningen har ikke vært optimal, men jeg har kommet meg til start, sier Klæbo og henviser til den 14 timer lange bilturen til Blink-festivalen for å unngå corona-smitte.

Falla sterkest

Kristine Stavås Skistad møtte Maiken Caspersen Falla i semifinalen. Det ble en jevn duell, men Falla trakk det lengste strået på oppløpet og vant med noen få centimeter.

– Det er nok første gang jeg kan si meg fornøyd med å bli slått så vidt av Maiken. Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg går, sier Stavås Skistad etter duellen.

I finalen sto det mellom Mathilde Skjærdalen Myhrvold og Falla.

Sistnevnte tok teten fra start og hadde tilsynelatende god kontroll på sprinten i Sandnes og vant med en luke på 6–7 meter.

SPRINTSEIER: Maiken Caspersen Falla var sterkest av samtlige på den spesielle sprinten i Sandnes. Foto: Carina Johansen

Publisert: 07.08.20 kl. 21:31

