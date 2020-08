TALENT: Frida Karlsson er Sveriges store fremtidshåp på distanse. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Karlssons advarsel til Johaug: – Hun sitter ikke trygt

TORSBY (VG) Mye tyder på at Frida Karlsson er i superform. Neste sesong håper hun å kunne utfordre Therese Johaug i enda større grad.

Nå nettopp

Forrige sesong ble kraftig amputert for Sveriges store langrennshåp, Frida Karlsson. I desember fikk hun startnekt etter en helsesjekk og gikk glipp av en rekke renn de påfølgende månedene.

Kampen om en plassering høyt i verdenscupen sammenlagt ble spolert, men i sesongens siste renn fikk hun igjen vist hva som bor i den utholdende kroppen. For første gang i karrieren slo hun Therese Johaug (32), og det i Norges nasjonalarena, Holmenkollen.

– Det var en mental barriere å bryte for meg. Nå vet jeg at jeg på mine beste dager, når alt klaffer, har muligheten til å stå øverst på pallen, smiler 20-åringen, som nylig imponerte da hun knuste rekorden i en 40 år gammel kondisjonstest.

Vil utfordre Johaug

Karlsson er foregangsfiguren i et svært talentfullt svensk kvinnelandslag. Hun blir beskrevet som en «maskin» av lagvenninnene, og snakket blant svenske journalister og trenere er hvor nære hun kan komme Johaug den kommende sesongen.

Karlsson lever enn så lenge komfortabelt i den elleve år eldre konkurrentens skygge, men kommer med en advarsel før snøen legger seg i løypene.

– Det er selvsagt at det er fokus på henne, for det er hun som er best akkurat nå. Samtidig har hun sittet på tronen lenge nå, og det er mange i vårt lag som banker på døren og drar i beinet hennes. Så hun sitter ikke trygt. Det synes jeg er utrolig inspirerende. Vi er der, og hun kan ikke sitte og slappe av der oppe, sier svensken.

Karlsson ble nummer 22 i verdenscupen forrige sesong. For å klatre nærmere Johaug på listene må en ting på plass: Flere konkurransehelger.

– Jeg får begynne med å gå litt flere løp enn i fjor. Jeg bruker å være veldig stabil, men så har jeg hatt noen utfordringer med å finne en god åpningsfart og ulike taktiske greier. Men jeg kjenner at hvis man får noen gode øyeblikk, så vet man at man har det i seg. Dette kan jeg jobbe videre med, og jeg tror jeg kommer til å bli mer stabil gjennom årene, forteller hun.

les også Nå er det slutt på feiden – her er Northug og Svan arbeidskamerater

Trenger ikke høydetrening

Det norske langrennslandslaget kan gå en sesong uten oppkjøring i høyden. Den svenske leiren har planlagt et høydeopphold i Font Romeu i Frankrike, men landslagsledelsen vurderer fremdeles situasjonen fortløpende.

– Jeg tror de skal ta en beslutning om vi skal dra eller ikke ganske snart. Jeg stoler på forbundets beslutning der, sier Karlsson.

Johaug og flere av de norske har en fast, årlig rutine med å lade opp med høydetrening. Derfor er det norske forbundet villig til å gi utøvere som Johaug dispensasjon til å reise til høyden på egen hånd. For Karlsson er ikke det så viktig.

– Jeg mener det blir bra uansett om vi reiser dit eller trener på hjemmebane. Jeg er ikke fast i gamle rutiner om at jeg må til høyden, sier hun.

Publisert: 07.08.20 kl. 09:41

Les også

Fra andre aviser