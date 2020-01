NORGES OL-ØRNEREDE: Olympiatoppen har leid 62 rom i 29 dager i forbindelse med Beijing-OL 2022 i dette ungdomsherberget i Zhangjiakou 220 kilometer nordvest for Beijing sentrum. Foto: Olympiatoppen

Norges OL-gullformel: Har leid 62 rom i «Ørneredet»

Det er over to år til Beijing-OL. Men Olympiatoppens vintersjef har allerede booket 62 rom til langrenn, skiskyting og kombinert – i et ungdomsherberge kalt «Ørneredet» – i håp om at Norges gullformel fra Pyeongchang-OL 2018 skal føre til reprise i 2022.

– Vi er tidlig ute. Vi har gode erfaringer med det vi gjorde sist, sier Olympiatoppens vinteridrettssjef og assisterende toppidrettssjef Helge Bartnes til VG.

Under Pyeongchang-OL kostet et lignende tiltak – innkvartering av en del av OL-troppen utenfor den offisielle deltagerlandsbyen – 6,5 millioner kroner.

Norge vant desidert flest medaljer i Pyeongchang-OL 2018: 39 totalt - 14 gull, 14 sølv og 11 bronsemedaljer. Tyskland på 2. plass vant 14 gull, 10 sølv og 7 bronsemedaljer.

Det er drøyt 750 dager til OL i Beijing 2022 starter, drøyt 14 år etter at samme by arrangerte sommer-OL. Det vil si, store deler av lekene – tradisjonelt sett de viktigste for Norge – skal foregå et godt stykke fra Beijing.

Zhangjiakou er stedet for langrenn, kombinert, skiskyting, hopp, snowboard og freeski. Det ligger 220 kilometer nordvest for Beijing sentrum. Zhangjiakou har en deltagerlandsby, men Norge vil som under Pyeongchang-OL ikke innkvartere alle utøverne og støtteapparatene i den.

GODT FORBEREDT: Marit Bjørgen blir feiret av lagvenninnene etter seieren på 30 kilometer i Pyeongchang-OL for snart to år siden. Nå skal en reprise av opplegget rundt gulljentene sørge for ny suksess i Beijing-OL 2022. Foto: Bjørn S. Delebekk

Helge Bartnes og Olympiatoppen har denne gangen leid 62 rom for en måned i «Eagle Nest» for 16 langrennsløpere, 12 skiskyttere og 5 kombinertløpere, samt deres trenere, lagledere, smørere og øvrig støtteapparat. Totalt skal cirka 100 personer fra den norske OL-troppen bo i «Ørneredet» i forbindelse med Beijing-OL 4. til 20. februar 2022.

– Vi er ikke helt i mål ennå, men vi vet at vi får de rommene, sier Helge Bartnes.

Det er praktiske årsaker til tiltaket. Den ene er at plasseringen av utøverne fra de tre grenene i «Ørneredet» vil gi plass til andre norske utøvere, trenere og leder i den offisielle OL-landsbyen.

– Jeg vil understreke at vi er veldig godt fornøyd med deltagerleirene som IOC (Den internasjonale olympiske komité) kan tilby. Det er kun det at vi ikke får plass til alle, sier Helge Bartnes.

Han tilføyer at de må være sikker på at kvaliteten på alle områder er gjennomgående god i forbindelse med at de velger å legge hele idretter utenfor den offisielle deltagerlandsbyen.

– Vi har tro på at dette vil bli vel så bra som i Pyeongchang, men ser også at prisnivået i Kina er noe høyere enn i Sør-Korea, sier Olympiatoppens vinteridrettssjef.

Til sammenligning kostet den samme «operasjonen» 6,5 millioner kroner i Pyeongchang. Bartnes kan foreløpig ikke gå ut med sluttsummen for «Ørneredet», fordi alle detaljene ennå ikke er på plass.

Ungdomsherberget, som har 250 rom totalt og ifølge Bartnes er av enkel standard, ligger en til to kilometer fra stadionene der langrenn, kombinert og skiskyting skal gå for OL-gull.

– Det er absolutt noe av det billigste vi kan få så nær arenaene, er så langt Olympiatoppens vintersjef strekker seg angående prislapp for 62 rom i 29 februardager.

Helge Bartnes sier at det norske opplegget i Beijing 2022 vil være ganske likt det de hadde i Pyeongchang, før han tilføyer at «vi lyktes godt sist». Reisetiden er så å si den samme, tidsforskjellen fra Norge er på en time nær den samme, området er kaldt, det har lite naturlig snø å by på, vinden kan bli sjenerende og maten og kulturen er temmelig lik.

Norges OL-tropp til Pyeongchang besto av 108 utøvere og 240 personer totalt. Helge Bartnes antar at antallet vil bli det samme om to år og to måneder, så sant ishockeylandslaget igjen kvalifiserer seg. Landslagssjef Petter Thoresens mannskap – totalt rundt 30 personer – skal spille avgjørende OL-kvalifisering på hjemmebane i august neste år.

PS! Olympiatoppens vinteridrettssjef Helge Bartnes har vært i Beijing tre ganger for å forberede 2022-OL for Norge.

Noen arenaer for 2022-OL står allerede ferdig. OL-gullvinner i slopestyle freeski, Øystein Bråten, publiserte før jul denne videoen på Instagram av Big Air-arenaen i Beijing – der han og flere av Norges ski- og snowboard-utøvere da deltok i Air+Style:

Publisert: 20.01.20 kl. 20:50

